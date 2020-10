"Zidane se equivoca con Vinicius porque es su jugador más peligroso"

Rivaldo cree que Zidane no está aprovechando del todo a Vinicius. En su último análisis para 'Betfair', analizó el 'Clásico' y brindó varios titulares. Uno de ellos, el del brasileño; otro, que ficharía a Benzema para el Barcelona; otro, que Figo hizo bien al cambiar la Ciudad Condal por la capital...

"Zidane se equivoca dejando a Vinicius tantas veces en el banquillo porque ahora mismo es su jugador más peligroso. Ya ha demostrado su calidad y su talento. No necesita aprender más desde el banquillo, sino desarrollarse en el césped para ser cada vez más y más peligroso e influyente en el ataque del Real Madrid. Por todo eso, Zidane debería usarlo de inicio en el Camp Nou en este 'Clásico'. En el último, ya marcó", afirmó sobre el joven 'merengue'.

Pero no piensa que el técnico esté en la cuerda floja: "No creo que peligre, no, porque la temporada pasada el Real Madrid ganó la Liga. Zidane fue un gran jugador y, como entrenador, ha ganado tres Champions, además de la propia Liga. No, de momento, no. Estamos en el principio de la temporada y el Real Madrid siempre estará ahí, peleando por ser campeón de Liga y Champions porque es un club muy grande".

¿A quién elegiría para hacer 'un Figo' a la inversa? "Escogería a Benzema porque es un delantero que marca muchos goles para el Real Madrid. Seguramente, también los marcaría si jugase con la camiseta del Barcelona. Suárez ha salido y Karim es un grandísimo delantero. Me gusta mucho cómo juega en el Real Madrid".

Y, ¿qué piensa de lo que hizo Figo? "Antes de nada, dejadme decir que Figo es un buen amigo mío. Creo que Figo tomó una buena decisión personal yéndose al Real Madrid porque allí ganó la Champions League y también se llevó un Balón de Oro. El Barcelona, además, siguió su camino y continuó ganando títulos. Es parte del fútbol".

De paso, comentó también el trabajo de Koeman: "Koeman tiene la oportunidad de hacerlo diferente. De conseguir títulos. Pero, si no los gana, pasará igual que con Valverde o Setién. Hablarán mal de él y lo criticarán. Un club como el Barcelona necesita títulos, y, especialmente, la Champions. Cuando ganas títulos, no se habla del entrenador".

Y la situación de tensión entre la plantilla y la directiva, que desea bajar los sueldos: "En el vestuario, debe siempre debe prevalecer la opinión de la mayoría, incluso aunque no estés de acuerdo. Esta decisión de unos cuantos jugadores, salirse de esa opinión mayoritaria, puede dañar el ambiente del vestuario. Porque algunos jugadores pueden pensar que esos cuatro no están pensando en el bien de la mayoría, sino solo en ellos mismos. Y eso sí que puede provocar una brecha de malestar en la plantilla".