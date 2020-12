"Zidane se ha ganado tener más tiempo, pero Pochettino es su recambio ideal"

El Real Madrid atraviesa un delicado momento deportivo. El reciente bache de resultados y juegos ha dejado contra la espada y la pared al conjunto blanco tanto en LaLiga como en la Champions, además de situar a Zinedine Zidane en el foco de la crítica.

Una leyenda del fútbol como Dimitar Berbatov, ex jugador y embajador de 'Betfair', dio su punto de vista sobre la crisis blanca e incluso se animó a dar el nombre del que, para él, sería el sustituto idóneo de 'Zizou' si este se marcha del banquillo.

"Yo sigo siendo de la opinión de que Zidane debería tener más tiempo. Cuando tienes una figura tan grande en tu banquillo, debes mostrarle más respeto y darle el margen correcto, pero si el Madrid prescinde de Zidane, Pochettino es la elección ideal, especialmente si te fijas en sus virtudes, en cómo dirige a sus equipos y cómo hace que esos equipos se adapten a él. La manera en la que entiende el fútbol y cómo le gusta que se juegue encaja en el Real Madrid", aseguró.

"Estoy sorprendido de que Mauricio aún no tenga equipo. Es demasiado tiempo sin entrenar y no sé por qué. Seguramente porque está esperando el momento perfecto o el equipo perfecto, pero sí, es llamativo que siga sin banquillo", explicó,

De igual forma, el ex futbolista búlgaro dio su punto de vista sobre la nueva lesión de Eden Hazard y lamentó los recurrentes problemas físicos que el astro belga está sufriendo desde que aterrizó en el verano de 2019 en el Santiago Bernabéu.

"Tener una lesión o dos es normal en el fútbol, pero tener ocho seguidas como ha tenido Hazard en el Real Madrid, es raro. Algo anda mal ahí. Estoy seguro de que Hazard está buscando respuestas por todas partes: doctores en Madrid, Bélgica e Inglaterra… y cuando todo el mundo te da una opinión diferente, entonces te confundes mucho más y te desesperas", empezó Berbatov sobre este tema.

"Cuando tienes ocho lesiones te metes en un túnel oscuro más veces de las que te gustaría. Puedes sacar tu cara más valiente e intentar ser fuerte, pero al final del día sufrirás mucho porque algo está claramente mal cuando has tenido ocho lesiones. Sin continuidad, no puede jugar como lo hacía en el Chelsea y eso, me juego algo, le está provocando estrés y tener miedo a que se pueda romper", sentenció.