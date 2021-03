"¿Zidane? Si no juegas es difícil demostrar lo que vales"

El Milan vive un momento irregular en la Serie A, aunque en líneas generales el equipo está sorprendiendo por su capacidad de desafiar a Inter y Juventus por el trono de Italia. Theo lo analiza y es optimista.

"Está el Inter, nosotros, la Roma, la Juve... Hace dos años solo había la Juve. Estamos ahí y lucharemos hasta el final. El Inter es un gran equipo, pero la Juve es más fuerte. Muchas veces vimos a un equipo tomar ventaja y que luego gane el segundo", explicó Theo en 'La Gazzetta dello Sport'.

Además, habló de Ibrahimovic, al que elogió en todos los sentidos. "Nos dio valentía, nos da consejos y alguna vez nos regaña. Cuando volví de las vacaciones me dijo: '¿Dónde vas con esos 90 kilos?'. Había engordado un poco, pero también me dice que soy muy bueno y que debo ser el mejor. Estamos viviendo un año increíble, y el mérito es de todos", señaló.

Y se pone un objetivo en ataque: "Debo marcar al menos ocho, uno más del curso pasado. Empecé a marcarlos en el Milan, Pioli me dice de empujar fuerte y, luego, volver atrás. Es lo que hago. Luego está Ibra, que grita porque quiere el balón".

Theo también desgranó algunas locuras dentro de ese vestuario. "Estoy loco, pero no el que más. Samu Castillejo lo es más que yo, con él y Brahim estamos siempre juntos, nos encanta hacer bromas a los italianos. A Samu le lleno los calzoncillos de crema mientras hace terapia. Él se vuelve loco, y me pone mandarinas en las zapatillas", dijo entre risas.

Dejó un dardo a Zidane, su técnico en el Real Madrid. "Con el italiano nos divertimos mucho. Zidane también es simpático, pero habla menos. En el Madrid, quizás, era demasiado joven, si no juegas es difícil demostrar lo que vales. Pioli me dio confianza enseguida".

Por último, el ex del Real Madrid confía en acudir a la Selección Francesa. "Estoy esperando que me llame, todavía no lo ha hecho. Es un sueño para mí jugar con mi hermano en la selección francesa. Cuando rechacé la llamada de la Sub 21 era pequeño, no me di cuenta de su importancia. Llevo dos años jugando para conseguir la convocatoria, siempre estoy con el móvil en la mano esperándola", concluyó.