"Zidane siempre me ha apoyado desde que llegué"

Rodrygo ha vivido un primer año mágico como futbolistas del Real Madrid. La joven perla brasileña, de momento, ha sumado dos títulos y ya ha dado buenas muestras de la calidad que atesora.

Un año de adaptación que ha sido más fácil gracias a la labor de un Zinedine Zidane que ha seguido muy de cerca al joven crack y que le ha tutelado con sumo cuidado desde su llegada al Santiago Bernabéu.

"Me ha dado confianza desde que llegué. Incluso cuando no iba a los partidos, estaba en el banquillo o siendo titular... Me dio confianza de la misma manera. Siempre me está ayudando", expresó en 'Esporte Interativo un Rodrygo que hizo hincapié en lo que representa el galo en el vestuario.

"Entre los jugadores, Zidane es un tipo al que admiramos mucho. Todas las finales que jugó a lo largo de su carrera, todos los títulos que ganó…", explicó el brasileño.

El ex de Santos también analizó lo que ha sido el tramo final de LaLiga y el título conquistado por un Real Madrid que, tras el parón, alcanzó la cabeza de la tabla y amarró el título.

"Fue una temporada muy loca en la que acabamos cogiendo el liderato. Hubo algunos momentos en los que la gente pensaba que ya estaba todo perdido, que el Barcelona ya era campeón, pero al final todo salió bien", sentenció.