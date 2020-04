"Zidane siempre me ha dicho que mi futuro está en el Madrid"

El Emirates Stadium se convirtió en verano en el nuevo hogar de Dani Ceballos. El Madrid decidió ceder al sevillano hasta junio de 2020.

Dani Ceballos se fue a la Premier en busca de minutos. El futbolista reveló cuáles fueron las últimas palabras de Zinedine Zidane hacia él antes de poner rumbo a Inglaterra: "Teníamos una relación sana. Me decía que era como él, un jugador de gasoil que necesita jugar muchos partidos para tener un ritmo alto", expresó.

"Zidane siempre me ha dicho que mi futuro está en el Real Madrid, que tenga paciencia porque posiblemente tenga una oportunidad", prosiguió.

Tras su marcha, Ceballos volvió a España de visita y se pasó a ver a sus compañeros del Madrid. Allí mantuvo una conversación con Zidane. "Me dijo que seguía la Premier, que me había visto jugar y que estaba contento de que disputara los minutos que no había tenido en momentos anteriores", confesó.

Ahora su entrenador en el Arsenal es Mikel Arteta. El sevillano dejó bonitas palabras para el español. "Aprendió del mejor entrenador que hay en la historia, Guardiola. Tiene unos conceptos tácticas y una mentalidad ganadora que le hará ser de los mejores a corto plazo", concluyó.