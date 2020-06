Zidane, sobre las quejas: "Los horarios, los árbitros... siempre pasa algo"

Zidane compareció ante los medios de comunicación para analizar el próximo partido de Liga que enfrentará a su equipo, el Real Madrid, ante el Mallorca, en la jornada número 31 de LaLiga.

El técnico francés quiso comenzar hablando por el rival: "No nos vamos a confiar, vamos a jugar contra un equipo que va a venir a buscar los tres puntos, te molesta en cualquier momento porque son jugadores que lo han demostrado en el partido de ida. Solo pensamos en el partido y seguir haciendo lo que estamos haciendo, con seriedad y concentración e intentar ganar el partido desde el minuto uno hasta el final".

En cuanto a las quejas del Madrid por los horarios, 'Zizou' comentó: "Cada uno hace su trabajo. Yo el mío. Tengo mi opinión y no me voy a meter en nada. Un día son los horarios, otro día los árbitros… Siempre pasa algo. Yo hago mi trabajo que es bastante complicado. Y lo que a nosotros nos anima es el partido. Es una final, faltan ocho partidos de Liga y tenemos un partido muy importante y es lo que me interesa. El resto lo entiendo, cada uno puede opinar, pero yo a lo mío también".

"El calendario es el que es. Tengo mi opinión, pero no cambia nada. Lo que tenemos que hacer como entrenador y staff es pensar en descansar porque los partidos son los que son, tenemos once partidos en poco tiempo y tenemos que cuidar estos detalles que es la recuperación", añadió.

También tuvo tiempo de hablar Zidane sobre la polémica generada por el supuesto favoritismo de los árbitros con el conjunto madridista: "El Madrid es una cosa importante, se habla todos los días y cada uno puede opinar. Aquí es normal, es vuestro trabajo. Pero al final no se trata de eso, no me meto ni cuando las cosas están bien o mal".

Y añadió: "Cada uno hace su trabajo y el trabajo de cada uno es muy difícil. Me dedico solo a pensar en preparar bien los partidos, los jugadores porque jugar en el campo es lo que nos interesa. Me vas a preguntar tú, y después otro y voy a responder lo mismo, lo que me interesa es el partido, nada más".

Preguntado por la posibilidad de ver a Vinicius y Hazard juntos sobre el césped, explicó: "No lo veo imposible, eso no, pero intentamos que el jugador esté lo más cómodo posible. Su posición es la de Eden, pero no significa nada, me gusta poner a los jugadores en su sitio, pero en un partido pueden jugar juntos. No tengo dudas de eso".

También se refirió Zidane al estado de Sergio Ramos, que tuvo que ser sustituido en el último partido por un golpe en la rodilla izquierda: "Veremos, son muchos partidos en pocos días y la recuperación es importante. Veremos, al final es el día a día".

Sobre el estado físico del jugador malagueño Isco Alarcón, que sufrió una lesión muscular, explicó: "Es una buena noticia volver a verle con nosotros. Es menos grave de lo que parecía y es buena noticia. Isco va a estar el miércoles con nosotros".

Zidane pasó lista: Vinicius, Hazard, Ramos, Isco, Bale...

Cuestionado sobre la posibilidad de que Gareth Bale cuente con minutos ante el Mallorca, comentó: "Gareth va a estar con nosotros, es lo único que te puedo decir".

Sobre la calidad de Vinicius, explicó: "Vinicius es muy joven, tiene 19 años, tiene mucho que mejorar, él lo sabe. Pero es un chico que quiere trabajar y es lo que está haciendo, lo hizo fenomenal el otro día, no sólo ofensivamente. Lo bueno es que tenemos un jugador muy bueno para el presente y el futuro del Real Madrid".

Además, el entrenador francés fue muy claro cuando le preguntaron por la ausencia de Casemiro: "No puede jugar, me preocupe mucho o no".

¿Y qué pasa con Nacho? "A Nacho todavía le falta un pelín, ojalá que sea menos. Está en buen camino, volverá rápidamente con nosotros. Sabemos que tenemos una plantilla grande, el otro día jugó Mendy en su posición, puede jugar Militao, hay posibilidades, si no juegan estos, pondremos otros. Pero de momento está jugando, está bien y vamos a ver más adelante cómo lo podemos hacer. Hay posiciones donde tenemos muchos jugadores, aunque hay muchos partidos", explicó el galo.

Finalmente, Zidane se refirió a la gran temporada que está firmando Kubo en el Mallorca: "Creo que la temporada es buena, juega con regularidad y eso es lo que buscábamos todos. Es un jugador muy interesante, de presente y de futuro. Me alegro por su temporada. Le deseo lo mejor y veremos el próximo año, se decidirá más tarde".