Zidane tiene a la cúpula de su lado

La directiva tenía fijada este miércoles una reunión para aprobar las cuentas. Pese a la derrota ante el Shakhtar, el futuro de Zinedine Zidane no será uno de los puntos que se presentarán en la Asamblea. Asegura 'AS' que la directiva no se plantea prescindir de los servicios del galo como técnico del Real Madrid.