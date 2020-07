"Zidane tiene algo personal contra Bale, lo está frenando"

David Bentley, ex compañero de Gareth Bale en el Tottenham, defendió la actitud del galés en el Real Madrid y culpó a Zinedine Zidane de su bajo rendimiento en los últimos meses con la camiseta 'merengue'.

El ex futbolista inglés ofreció unas declaraciones a '888Sport' en las que quiso hablar de la peculiar personalidad de Bale: "No socializa mucho, por eso pensarán que es arrogante".

Además, lamentó que no esté contando con oportunidades en el conjunto madridista: "No puedo creer lo que le está pasando. Creo que Zidane no estaba contento ni cuando marca en las finales de la Champions. Me parece algo personal".

"Bale ni siquiera es arrogante. Es un tipo tranquilo, hace su parte y no socializa mucho. Me molesta porque siempre me preocupé por él y todavía hablamos hoy en día. Es un tipo encantador, pero lo están frenando", sentenció.

En lo que va de temporada, el veterano delantero de 30 años tan solo ha contado con minutos en 20 partidos oficiales, 14 de ellos como titular. En total, solo ha celebrado tres dianas y ofrecido otras tres asistencias de gol. Desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu en la temporada 2013-14, ha jugado un total de 251 partidos, encontrando portería 105 veces.