Zidane, tras los positivos: "Sabemos que puede ser aún peor"

El Real Madrid espera encadenar su tercer triunfo consecutivo en Primera División en su visita de este domingo frente al Valencia. Los 'che', con solo un punto de los últimos 12 posibles y el club al borde de la guerra civil, en un momento más que complicado.

El entrenador Zinedine Zidane pasó este sábado por rueda de prensa para analizar el encuentro. Aunque el foco, sin dudas, estaba puesto sobre los positivos en COVID-19 de Eden Hazard y Casemiro, que fueron confirmados durante la mañana de este sábado por el club: "Anímicamente están bien, físicamente tienen un poco de cosas... Les dejé un mensaje y hablaré con ellos después".

"Es la vida, tenemos que adaptarnos a esta situación que puede ser aún peor. Pasó con Militao, ahora a 'Case' y Eden, tenemos que aceptarlo. Hay gente que lo está pasando muy mal. Es desconcertante, porque el entrenamiento ha sido diferente", agregó.

El técnico francés continuó sobre el calvario del atacante belga: "Es fuerte, él es un jugador fuerte, tiene un momento delicado con esas lesiones. De ánimos está bien, que es lo importante. Hay que esperar una semana".

"No sabes cuando vas a ser positivo. Los jugadores deben tener cuidado, pero son cosas que pasan. Aunque podría ser peor. Hay muchas personas que lo están pasando mal en el exterior... hablando de fútbol y mi trabajo, hubiera preferido tenerlos disponibles para este domingo", apostilló.

Ramos, Isco y Modric

También fue preguntado acerca de si considera que Sergio Ramos es uno de los mejores defensas de la historia, pero 'Zizou' no se mojó. "Es uno de ellos. Lo que ha hecho, lo que es, lo que representa... Yo creo que sí", manifestó.

Isco Alarcón, que últimamente no muestra un gran rendimiento, otro de los protagonistas en rueda de prensa: "No es su peor versión, es la dificultad del entrenador. Últimamente no le he puesto de titular, ha entrado poco. No cambia nada lo que pienso de él".

"Lo que tiene que hacer seguir trabajando, insisto en eso con él. Es un problema del entrenador, no suyo. No ha tenido momentos buenos, pero lo va a demostrar, tendremos muchos partidos por delante", añadió.

Sobre Luka Modric: "No es un cualquiera, es ejemplar. Es muy importante para el equipo. Tengo que elegir onces y Luka es una parte importante del equipo. No dudo de él".

Odegaard viaja a Mestalla

Zidane, además, confirmó que Martin Odegaard se ha recuperado por completo y será uno de los integrantes de la convocatoria para Mestalla. "Sabemos la calidad que tiene. Acaba de llegar y hay que darle tiempo. Lo más importante es que vuelve al equipo 100% y con la intención de adaptarse poco a poco. No tengo duda de su calidad".

Acerca de la reacción de sus pupilos en Liga y Champions, el entrenador del Madrid espetó: "Es muy positivo para nosotros. Cuando les pones una situación complicada y difícil la sacan hacia delante. Hay partidos complicados y ellos son humanos".

"Yo soy el entrenador y veo a mis jugadores muy comprometidos y con ganas de hacerlo bien, aunque a veces no sale. Debemos seguir en esta línea, creo en todos mis jugadores", concluyó.