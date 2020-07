"Zidane y Bale deben sentarse y hablar"

Bale lleva ya bastante tiempo siendo un quebradero de cabeza para el Real Madrid y para Zidane. No está justificando la inversión en él últimamente y se encuentra en la rampa de salida. De ahí que, por lo delicado de la situación, Toshack hablara sobre él en 'BBC Radio Wales'.

"A menudo, estas cosas pasan. Las cosas no funcionan y el entrenador tiene otras ideas en mente. Debes sentarte con él y resolver la situación. Debería haber algún tipo de diálogo. Deben sentarse y hablar", dijo el ex futbolista galés. Cree que lo mejor será que su compatriota hable cara a cara con su técnico.

"No creo que mucha gente esté satisfecha con los comentarios que han salido de las personas que lo representan. Me gustaría ver a Gareth decir un poco más sobre sí mismo y creo a mucha gente también le gustaría. Cuando un agente sale y dice que tiene otros dos años de su contrato y que va a terminar su contrato, ciertamente no es el camino que yo tomaría", añadió.

Este mercado de fichajes será un momento crucial en la carrera de Bale. Tiene contrato hasta 2022, pero el Real Madrid podría optar por engordar sus arcas vendiéndole. Esta ha sido su peor temporada en la capital: solo 20 encuentros, tres goles y tres asistencias.