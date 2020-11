Ziganda cree que casi todos los equipos de Segunda juegan mejor a la contra

El entrenador del Real Oviedo, Cuco Ziganda, señaló que, pese a que jugar a la contra no es su idea principal de juego, la eficacia de su equipo para ganar al Las Palmas con ese método refleja que la mayoría de conjuntos de la categoría se siente más cómoda así, dado que los rivales "están bien armados y no es fácil generar ocasiones".

"Se está más cómodo cuando el rival tiene la iniciativa porque puede equivocarse o darte la opción de correr", comentó Ziganda tras poner como ejemplo de eficiencia a Espanyol y Sporting antes de medirse a un Castellón "que quiere la pelota, propone y trata de llevar el control del juego".

Para firmar por primera vez dos victorias consecutivas, el navarro cree necesario que su equipo esté "muy junto en fase defensiva y muy bien sin balón", aspectos con los que contrarrestar a un Castellón que si pierde es por solo un gol, que compite hasta el final de partido, y al que quiere incomodar ofensivamente "para no estar a su merced".

Haber ganado el último partido permite a los azules salir del descenso, algo importante para el vestuario porque "verte abajo no es agradable y merma la confianza" y consideró que haberlo solucionado momentáneamente "aumenta el optimismo y la confianza de la plantilla en un momento clave para demostrar hacia donde queremos ir".

Ziganda, que puso de ejemplo el arreón que ha dado el Lugo a nivel clasificatorio en las últimas jornadas, no se marca ningún objetivo que no sea salir de esa zona de abajo de la tabla, y tiene claro que los objetivos finales "no se marcan hasta abril o las últimas diez jornadas", por lo que ahora se centra en ganar "para coger confianza, nivel y progresar" todo lo posible.