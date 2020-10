Ziganda cree que el Girona todavía está en construcción

El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, valoró el primer triunfo del campeonato -que llegó ante el Sporting y en la quinta jornada de Liga- porque sirvió "para transformar las buenas sensaciones en puntos", pero abogó por mantener la cabeza fría y explicó que desde el lunes solo piensa ya en el Girona.

El navarro reconoció que sumar de tres "era necesario para quitar esa pequeña losa" de no haber ganado aún, y que hacerlo ante el eterno rival habla del "partido tan completo" que firmaron los suyos para convertir, por fin, "las buenas sensaciones en puntos".

Sin embargo, en su punto de mira está ya un Girona que ve "como un equipo aún en construcción", dado que no ha podido repetir prácticamente once, pero que ya fue capaz de ganar en Leganés pese a no tener a Stuani, una plaza "donde no va ganar mucha gente".

El técnico azul espera un rival físico y con experiencia, por lo que ve el duelo como "una prueba dura que ha de servir para exigirnos y saber dónde estamos."

Ziganda ve a su plantilla "compensada en muchos aspectos" y también en pleno crecimiento, aunque, si alguien le está sorprendiendo para bien, ese es Nahuel Leiva, "un futbolista que no ha venido a Oviedo a pasar el año, sino que trae hambre y ganas para hacer aquí la mejor temporada de su carrera".