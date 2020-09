Ziganda espera adaptarse pronto a los cambios

La baja del soriano condiciona hasta el esquema con el que el navarro debutará en liga ya que, tras toda la pretemporada jugando con dos delanteros, al técnico azul le toca adaptarse ahora al equipo que tiene disponible: "Sin extremos demasiado claros y con más gente preparada para jugar en la mediapunta".

Lo que descartó el propio Ziganda fue la salida de un Carlos Hernández que tiene ofertas del fútbol europeo pero que seguirá en el conjunto azul porque refuerza una posición, el centro de la zaga, en la que más contento está el navarro con "la competencia y el nivel".

El técnico azul ha reconocido que la plantilla ha cambiado mucho respecto a la pasada campaña, que con las marchas de Luismi y Lunin -cuyas cesiones terminaron en julio- el equipo "perdió empaque" y que, sin Bárcenas y Ortuño, "se perdió gol".

"Es difícil encontrar un extremo como Bárcenas, con profundidad y definición, aportó mucho. A Saúl no lo enganchamos en un buen momento deportivo pero dio tranquilidad en un momento crítico al equipo. No se llegó a un acuerdo, pero cada parte pudo decidir", ha analizado el ya ex entrenador de ambos tras no concretarse la renovación de ninguno.

Para Ziganda, que no desveló si jugará Brazao o Femenías en portería, "el fuego real comienza ahora", en liga y ante el Cartagena, un equipo ante el que espera un Oviedo "fuerte, concentrado en defensa y con la misma motivación" que su rival, del que destacó "el gran posicionamiento táctico, buen trato de balón y estilo definido de juego" con el que lograron ascender a Segunda.

Los azules, que entrenaron en el NMR Carlos Tartiere dos días antes de que este albergue el choque entre ambos, volverá a ejercitarse el sábado en El Requexón y será tras esa última sesión cuando el cuerpo técnico confirme una lista de convocados en la que podría entrar también Marco Sangalli, ya recuperado de la Covid-19 tras casi cuatro semanas al margen del grupo.