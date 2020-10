Ziganda pide tiempo para reaccionar

El Real Oviedo no ha terminado de arrancar con buen pie esta temporada y el encuentro frente a un recién ascendido como la UD Logroñéss se presume clave para el despegue asturiano.

Así lo cree un 'Cuco' Ziganda que pidió paciencia con su equipo y aseguró que hay terreno por delante para revertir este mal inicio de campaña en Segunda División.

"Hay tiempo para todo. El recorrido de la temporada pasada fue muy intenso. Sobre todo, fue importante a nivel de presión, de cómo llevar las urgencias y cómo gestionar el grupo y para la gente que sigue creo que será importante, pero ni muchísimo menos estamos en esa situación", argumentó.

De igual forma, el técnico no quiso negar la realidad, pero volvió a dejar claro que el equipo no está en la misma situación que el curso pasado. "No es buena, pero ni muchísimo menos como esa. Hay tiempo para todo. Para empeorar, que sería tremendo, y también para mejorar, y rápidamente. El año pasado solo había tiempo para sacar la cabeza. Tenemos que centrarnos en el Logroñés", sentenció.