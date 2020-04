Ziyech pide el título para el Ajax y lamenta despedirse fuera del campo

El Ajax y el AZ Alkmaar terminaron empatados a puntos en la clasificación de la Eredivisie antes del parón provocado por el COVID-19. La Federación Holandesa ha dejado desierto el título, algo en lo que Hakim Ziyech no está de acuerdo.

"Ahora que no hay fútbol están más locos cada día. Como esa discusión sobre si el Ajax o el AZ debería ser el campeón. Qué cantidad de tonterías, nosotros estamos arriba. Esas historias de si el AZ merece más porque nos ganó dos veces son tonterías. ¿Ahora la diferencia de goles ya no cuenta? Es mentira, claro. ¿Cómo ganó la liga el PSV en 2007? Exactamente, por un gol", explicó en 'AD'.

El extremo neerlandés fue contundente con sus palabras: "Es verdad que no somos oficialmente campeones. Yo también hubiera preferido que se decidiera en el campo pero, si tienes que elegir un campeón, ese es el Ajax".

Ziyech, de esta forma, no se podrá despedir en el campo. "No me gustar el amor a un club, besar el escudo. Yo no hago ese tipo de cosas. Soy así y que no pretendan otra cosa. Ahora, admito que el Ajax siempre ocupará un lugar especial para mí. Me han dejado ser yo mismo en Ámsterdam con un montón de gente agradable cerca. Como jugador también me he vuelto más completo", espetó.

"Se ha convertido en mi club. Mi salida habría sido de otra manera, pero quedarán los recuerdos. La última temporada con la Liga y, sobre todo, la Champions. Cómo sorprendimos a todos con nuestro juego. Creo que todos sienten que dejamos un legado en el Ajax", añadió.

Por último, Ziyech habló de su llegada al Chelsea. "Mi firma está en el contrato y desde el 1 de julio soy jugador del Chelsea. Nunca he pensado en otra cosa. Todo depende de cuando se van a volver a abrir los países y poder volver a jugar con seguridad. Luego está la competición. Eso no depende de mí, ya lo veré en su momento", sentenció.