Zozulya rectificó: "Quiero pedir perdón, no me expresé correctamente"

Y cuando parecía que el capítulo del Rayo Vallecano y Roman Zozulya se había quedado atrás... el delantero del Albacete realizó unas polémicas declaraciones en la televisión ucraniana contra la afición rayista.

"Cuando todo comenzó, era un fascista. Luego comenzaron a revisar mi facebook y me convertí en un nazi. Recientemente me llamaron racista y este sábado no lo escuché, pero me dijeron que me gritaron comunista. La gente no se aclara", aseveró.

Pero este miércoles, Zozulya dio un paso atrás y se disculpó a través de un vídeo publicado por el Albacete en sus redes sociales: "No me he expresado correctamente. Me gustaría pedir disculpas a mis compañeros de equipo y al Albacete Balompié. Todas las palabras que pronuncié no se corresponden a la historia del Club y a su escudo".

"También me gustaría pedir perdón a las personas que se sintieron ofendidas con mis palabras. Mi intención no era humillar ni ofender a nadie. Escucho estas palabras muy a menudo en los campos de fútbol y también creo que hay que eliminarlas del fútbol y del deporte en general", añadió el ucraniano.

Además, para despedirse, expuso: "Cada persona elige su camino en la vida y decide cómo vivirla. Nunca en mi vida he manifestado estar en contra de ello. Os pido perdón una vez más. No quería ofender a nadie".