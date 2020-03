10 jugadores que no recordabas que habían jugado en estos equipos

Roberto Mancini (Leicester)

Con 36 años, el ahora entrenador pasó por el equipo de moda de Inglaterra en la 2015-16. Corría la campaña 2000-01 y el delantero italiano ya había perdido todo olfato goleador. Jugó 4 partidos y apenas 241 minutos, sin ser capaz de anotar un solo tanto en la Premier League.

Pierre-Emerick Aubameyang (Mónaco)

Mucho antes de deslumbrar al mundo con sus goles en Saint-Étienne y Borussia, el gabonés se formó en Dijon y Lille. Pasó brevemente a préstamo por el Mónaco en la 2010-11, pero apenas jugó allí durante seis meses, antes de irse cedido al Saint-Étienne. Marcó cuatro goles y dio tres asistencias en 19 partidos, algo lejos de sus números posteriores que le permitieron recalar en el Arsenal.

Antonio Valencia (Villarreal)

Mucho antes de convertirse en uno de los mejores carrileros de la Premier League, Antonio Valencia comenzó su carrera en Europa en el Villarreal y también pasó por el Recreativo de Huelva. De allí pasó al Wigan, donde se salió antes de que Ferguson lo reclutara para los 'red devils'.

Dieumerci Mbokani (Wolfsburgo)

Mbokani pasó a ser un habitual de los equipos de la zona baja de la Premier League antes de regresar a Bélgica. El potente atacante se destapó en el Anderlecht y luego fue fichado a golpe de talonario por el Dinamo de Kiev, pero pocos recuerdan que jugó en el Mónaco... y en el Wolfsburgo, donde estuvo media temporada cedido antes de destaparse como un goleador impecable en Bélgica.

Óscar Ruggeri (Real Jaén)

El central argentino pasó de jugar el Mundial de Estados Unidos con Argentina a actuar en la Segunda B española con el Jaén. Aún no era un veterano y de hecho todavía seguiría jugando en Argentina con San Lorenzo, pero se sintió atraído por un proyecto casi megalómano de un Jaén que no acabó de cuajar. Apenas estuvo unos meses y, desgraciadamente, casi no hay documentos gráficos.

Sokratis Papastathopoulos (Milan)

El que fue uno de los centrales más importantes de la historia reciente del Borussia Dortmund pasó sin hacer ruido por el Milan. El griego pasó un breve período de tiempo por el equipo 'rossonero', pero no cuajó y acabó triunfando en Alemania. Antes, había destacado en el Genoa, pero la experiencia del Milan no le fue nada bien. Seguro que ni recordabas que formó parte de aquel último Milan ganador con Ibrahimovic o Seedorf.

Victor Moses (Liverpool)

A Victor Moses le costó bastante hacerse un hueco en la Premier League antes de irse al Inter. Fue fichado por el Chelsea después de sus grandes temporadas en Wigan y Crystal Palace, pero sufrio para hacerse con un sitio. Además de estar cedido en el Stoke, hay que recordar que pasó por el Liverpool, aunque su éxito con los 'reds' fue más que moderado.

Antonio Rukavina (Borussia Dortmund)

El croata fue en un habitual de la Liga Española tras su llegada al Real Valladolid procedente del Múnich 1860 y su paso posterior al Villarreal. En sus comienzos, pocos lo recuerdan, pasó por el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. No triunfó y tuvo que buscar un hueco en la Liga Española antes de jugar en la exótica Kazajistán.

Kevin-Prince Boateng (Borussia Dortmund)

Otro auténtico trotamundos que pasó por el equipo alemán. Antes de convertirse en estrella en el Milan y fracaso en el Barça, el ghanés actuó durante una campaña a préstamo en el Borussia Dortmund de Klopp. No cuajó, como tampoco su paso por el Tottenham, que también ha quedado semiolvidado.

Marko Arnautovic (Inter de Milán)

El atacante austriaco, una de las estrellas de la Premier en la última década, vivió un breve paso por el Inter de Milán tras despuntar en el Twente. No triunfó en Italia y tuvo que ser en Inglaterra donde comprobaran su calidad.