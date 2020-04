12 'cracks' que han coincidido con Messi y Cristiano eligen al mejor

¿Cristiano o Messi? El debate es infinito y todo parece indicar que se extenderá hasta el fin de los tiempos, pero siempre es interesante añadir nuevas perspectivas a la lista. En esta ocasión, 'The Sun' recoge declaraciones pasadas de 12 'cracks' al respecto.

Para decepción de los seguidores, seis de los jugadores o ex jugadores no se la jugaron. Deco afirmó en su momento: "Está claro que tanto Leo como Cristiano son los más grandes, pero nadie me ha impresionado tanto como Ronaldinho", y tanto Dybala como Higuaín, Carlos Tévez, Semedo y André Gomes piensan lo mismo.

Di María sí que se mojó: "Messi es el mejor del mundo, no hay ninguna duda de ello". A su parecer también se apuntan Fernando Gago y Ezequel Garay, además de su compañero Gerard Piqué y Henrik Larsson, que aseguró: "No es de este mundo".

El único que rompe esta dinámica y está del lado de Cristiano Ronaldo es Gabriel Heinze. Coincidió con él en el Mancehster United y le pudo ver de cerca en una de sus mejores épocas. Con todos los votos contados, gana Messi por 5-1.