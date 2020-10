12 jóvenes a seguir en la Europa League 20-21

Arranca una nueva edición de la Europa League y, con ella, la oportunidad de ver en acción a un buen puñado de jóvenes futbolistas que prometen dar el salto a los grandes clubes del continente. De sus actuaciones en el segundo gran torneo de clubes de la UEFA podría depender que este se produzca más pronto que tarde. Echamos un vistazo a esta docena de jugadores Sub 19.

MYRON BOADU (AZ ALKMAAR)

Uno de los nombres propios esta temporada será, sin duda alguna, el de Myron Boadu, de 19 años, estandarte de la última hornada de talentos del AZ Alkmaar. Este delantero combinativo con tendencia a caer a banda izquierda maneja con soltura ambas piernas, aunque flaquea en el juego aéreo pese a su 1,80 de estatura. Con un ELO de 77 y un REAP de 2,41, es prácticamente una estrella entre los futbolistas de su generación.

La temporada pasada repartió ocho asistencias y marcó 20 goles, seis de ellos, precisamente, en la Europa League. No es extraño, por tanto, que Mino Raiola se haya tomado tantas molestias en incluirle en su prestigiosa cartera de clientes.

MOHAMMED IHATTAREN (PSV)

Al neerlandés le aguarda un brillante futuro, al igual que a su compatriota de origen marroquí Mohammed Ihattaren, canterano del PSV Eindhoven y también cliente del superagente italiano. A sus 18 años, este mediapunta puede presumir de haber disputado ya 49 partidos oficiales con uno de los grandes de la Eredivisie, con el que anotó sus siete primeros tantos como profesional en la 2019-2020. Su mayor fortaleza, sin embargo, es la creación de oportunidades para sus compañeros.

En el último año, Ihattaren promedia 8,88 pases progresivos con éxito cada 90 minutos, habiendo realizado, además, 36 centros buenos al área y nueve asistencias. También destaca por su capacidad de desborde, con 4,46 regates completados por partido.

ADAM HLOZEK (SPARTA DE PRAGA)

La República Checa ha encontrado en Adam Hlozek, de 18 años, una esperanzadora novedad. En lo que va de temporada, el extremo zurdo del Sparta Praha lleva cuatro goles y cuatro asistencias… ¡en solo seis partidos! De mantener este nivel, pronto romperá sus registros del curso anterior, cuando marcó nueve tantos y repartió tres pases de gol a sus compañeros. Un olfato goleador que ya le hizo destacar en las categorías inferiores del gigante checo.

Pese a encontrarse más cómodo recortando hacia dentro desde la banda izquierda, el técnico Vaclav Kotal le ha dado libertad para moverse en ambas bandas. No es de extrañar que haya acudido a las dos últimas convocatorias de la selección checa, disputando 101 minutos y estrellando un balón en el derbi ante Eslovaquia.

JAKUB KAMINSKI (LECH POZNAN)

Otro que podría debutar muy pronto con su país es Jakub Kaminski, cachorro y estrella emergente del Lech Poznan. Interesante extremo derecho -de momento, jugando siempre a pie natural- de la generación de 2002, ayudó notablemente a su equipo a conseguir un puesto en la fase de grupos del torneos con dos goles y iuna asistencia en los cuatro partidos de la fase previa, en los que partió siempre como titular.

BUKAYO SAKA (ARSENAL)

La probabilidad de que podamos ver en acción a Bukayo Saka durante el torneo es bastante alta. El extremo zurdo del Arsenal es uno de los diamantes en bruto más interesantes con los que cuenta Mikel Arteta. A sus 19 años ya puede presumir de haber disputado 48 partidos y haber marcado cinco goles para los 'gunners'; dos de ellos, en la pasada Europa League. Además, apenas pierde balones pese a jugar muy pegado a la banda: 10,4 cada 90 minutos.

Por si fuera poco, Gareth Southgate le hizo debutar con los 'Tres Leones' ante Gales (3-0), sumando así sus primeros 76 minutos como internacional inglés. Puro talento.

VADIM KARPOV (CSKA MOSCÚ)

A Vadim Karpov no se le puede perder tampoco la pista. Es un central muy peculiar, ya que, a pesar de ser zurdo, su campo de acción se concentra en la zona derecha de la defensa del CSKA Moscú, presionando muchas veces en campo contrario. Jugar a pierna cambiada en una posición tan delicada no ha hecho más que demostrar que se puede confiar en él pese a contar solo 18 primaveras. El curso pasado se consagró con el conjunto ruso, con el que ya ha participado en 53 partidos.

Su envergadura le convierte en un seguro de vida en jugadas a balón parado. Pocos a su edad pueden decir que gana 4,46 duelos aéreos cada 90 minutos. Es también uno de los mejores recuperadores del torneo ruso, con 6,13 acciones de este tipo por partido y 8,8 por cada falta que comete.

CHRISTOS TZOLIS (PAOK)

Hacía tiempo que el fútbol griego buscaba un clavo ardiendo al que agarrarse, y ese podría ser Christos Tzolis. Desde la conquista de la Eurocopa 2004, ninguna generación de futbolistas helenos ha conseguido acercarse siquiera a los logros de los Nikopolidis, Charisteas y compañía. El canterano del PAOK de Salónica es, sin duda, uno de los más destacados de la suya, habiendo debutado ya, incluso, con la absoluta.

El mediapunta diestro hizo lo que pudo para ayudar a su equipo en la fase previa de la Liga de Campeones con dos goles y una asistencia en los cuatro partidos que disputó. No en vano, es todo un filón ofensivo para Abel Ferreira con 3,41 disparos y 2,59 regates cada 90 minutos. También se lleva 8,11 duelos ofensivos por encuentro. Un quebradero de cabeza para las defensas rivales. Podría jugar un papel importante esta temporada en Europa.

LEO GRIMEL (RAPID DE VIENA)

Pocos en Austria se explican que Leo Greiml sólo acumule 5 internacionalidades Sub 17 a sus 19 años. El futbolista del Rapid Wien, datos en mano, es uno de los centrales más interesantes de la Bundesliga, y ha llega a disputar dos encuentros completos de la pasada fase previa de la Champions League. Tras jugar algunos encuentros puntuales las pasadas dos temporadas, Greiml al fin se ha asentado en el primer equipo.

El central derecho ha respondido con creces a la confianza de su técnico. Destaca de forma sobresaliente en el apartado defensivo, con 5,7 recuperaciones de balón y 11,7 duelos ganados cada 90 minutos, por no hablar de que comete 15 faltas por cada tarjeta amarilla que recibe. Pero también es un gran distribuidor, completando 54,6 pases con éxito. Apartados en los que está muy por encima de la media entre los centrales de su generación.

NIKOLAS RASKIN (STANDARD DE LIEJA)

Por supuesto, no sólo hay jóvenes centrales y extremos a los que no perder la pista esta Europa League. De hecho, un mediocentro belga promete convertirse en una de las sensaciones del torneo y, por qué no, en uno de los próximos debutantes de Roberto Martínez. Su nombre es Nikolas Raskin y juega para el Standard de Lieja de la ciudad donde nació hace 19 años.

En lo que va de curso, este creativo centrocampista ya ha repartido tres asistencias y anotado un gol, convirtiéndose en el eje de su club. Pero, además de por organizar el juego y crear ocasiones de peligro para sus compañeros, se sacrifica de lo lindo atrás, llevándose 7,43 duelos defensivos cada 90 minutos.

ANDER BARRENETXEA (REAL SOCIEDAD)

El talento español no podía faltar en esta recopilación de talento emergente. En esta ocasión, nos centraremos en Ander Barrenetxea, delantero de la Real Sociedad nacido en 2001 y una de las últimas incorporaciones de la Sub 21 de Luis de la Fuente, lo que le convierte en un claro candidato a disputar los Juegos Olímpicos del próximo año. Su tendencia a caer a banda le aleja del gol -solo metió tres el año pasado, todos en Copa-, pero es una fuente constante de peligro.

Para muestra, los 23 centros que han llegado a buen puerto en el último año o sus 4,90 regates completados cada 90 minutos. Lo que más sorprende de su juego, no obstante, es el acierto defensivo. No en vano, logra 4,66 duelos y 3,16 recuperaciones por encuentro. Un futbolista polivalente al que podremos disfrutar en más de una ocasión esta Europa League, probablemente.

KHÉPHREN THURAM-ULIEN (NIZA)

La factoría de estrellas del Monaco podría sumar un nuevo triunfo con Khéphren Thuram-Ulien, mediocentro defensivo francés que al que el Niza reclutó el año pasado. Tras alternar entre los reservas y el primer equipo en su primer curso, éste ya podemos decir que se ha consolidado en el once de Patrick Vieira con seis titularidades en Ligue 1 en las seis primeras jornadas.

Thuram-Ulien es la definición de regularidad. Sus métricas en lo que llevamos de temporada son calcadas a las que registró tanto el último año natural como a lo largo de su todavía corta carrera, la cual consta de apenas 2.042 minutos como profesional. Cabe destacar que apenas pierde 5,72 balones por cada 90 minutos, lo que le convierte en un fijo para Vieira.

JOSKO GVARDIOL (DINAMO ZAGREB)

No podemos concluir este análisis sin mencionar Josko Gvardiol, otro éxito de la academia del Dinamo Zagreb. Pese a iniciar la presente temporada con el equipo reserva, este defensa central de 18 años se ha ganado a pulso un lugar en el primer equipo, disputando incluso sus primeros tres partidos europeos en las fases previas de la Liga de Campeones y la propia Europa League.

Su juventud y su corta estatura (1,77 metros) no le han impedido asentarse en la Sub 21 de Croacia, todavía con opciones de viajar al próximo Campeonato de Europa de la categoría. Su proyección le convierte en un importante activo de la nueva generación de futbolistas balcánicos llamados a triunfar en el Viejo Continente. De hecho, el RB Leipzig ya se aseguró su fichaje para la temporada 21-22.