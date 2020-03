13 jugadores de la actualidad con padres famosos en Europa en los años 90

Carles Busquets (Barcelona, Lleida) y Sergio Busquets (Barcelona)

Si el centrocampista defensivo del Barcelona es conocido en la actualidad, es por sus habilidades, no precisamente por ser hijo de Carles. El padre de Sergio fue un portero de la década de los 90 con muy buen juego de pies pero bastante limitado en el resto de facetas. El Barcelona de Cruyff le sufrió un par de años.

Ángel Merino (Osasuna, Celta) y Mikel Merino (Osasuna, Borussia Dortmund, Real Sociedad)

Mikel Merino es la última perla salida de la cantera de Osasuna. Tras deslumbrar en El Sadar, fue traspasado al Borussia Dortmund y ahora juega en la Real Sociedad. No llegó tan lejos su padre, pero sí que le dio para actuar un buen puñado de campañas en Primera División en las filas de Osasuna y Celta.

Miguel Bastón (Burgos) y Borja Bastón (Zaragoza, Deportivo, Eibar, Swansea, Málaga, Alavés)

¿Sabías que el padre de Borja Bastón fue famoso y jugó en Primera en los 90? Ascendió con el Burgos siendo el menos goleado de Segunda, pero en Primera no tuvo mucha continuidad, pues el titular habitual era Elduayen. El hijo está teniendo más fama y, como su padre, salió de la cantera del Atlético. Tras pasar por numerosos equipos en Segunda, recaló en el Eibar, donde anotó un buen puñado de goles que le valieron el traspaso a la Premier. Luego, jugó con menor suerte en Málaga y Alavés y ahora está de vuelta en Inglaterra.

Meho Kodro (Real Sociedad, Barcelona, Tenerife, Alavés) y Kenan Kodro (Osasuna, Copenhague, Athletic)

El bosnio Meho Kodro llegó a la Liga en los 90 y rápidamente se convirtió en uno de los mejores delanteros del campeonato. Sin embargo, su estilo desgarbado no cuajó en Barcelona y empezó una cuesta abajo que le llevó al Tenerife y el Alavés. Su hijo ascendió con Osasuna y quiere hacerse un sitio en la máxima categoría como ya hiciera su padre hace un buen puñado de años, ahora en el Athletic.

Paco Llorente (Atlético, Real Madrid, Compostela) y Marcos Llorente (Real Madrid, Alavés, Atlético de Madrid)

El joven Marcos Llorente está de moda por su buen rendimiento en el Atlético de Madrid y su heroico partido en Anfield. Antes jugó cedido por el Real Madrid en el Alavés y ahora se espera que sea importante en el futuro 'colchonero'. Esperemos que no tenga la efervescencia de Paco, que comenzó en plan estrella en el Atlético, pero fue fichado por el Real Madrid y desapareció hasta recalar en el Compostela. Aun así, tiene un buen palmarés y un puñado de internacionalidades con la Selección. ¿Llegará a tanto su pequeño?

Dimitri Cheryshev (Sporting) y Denis Cheryshev (Real Madrid, Sevilla, Villarreal, Valencia)

Lleva pocos años al máximo nivel, pero se puede dar por hecho que Denis ha superado a su padre con creces. Y eso que el bueno de Dimitri fue un goleador con bastante buena consideración en el Sporting de Gijón, fundamentalmente en Segunda. Tampoco estuvo a mal nivel en Primera, aunque sus cifras goleadores no fueron las esperadas por un jugador que llegó en plan estrella a Gijón.

Mazinho (Celta, Valencia), Thiago (Barcelona, Bayern) y Rafinha (Celta, Inter, Barcelona)

El caso de Mazinho, Thiago y Rafinha es uno de esos casos en los que la genética futbolística se traspasa de padre a hijos de manera intacta. Mazinho fue uno de los mejores centrocampistas defensivos de los 90 y lo demostró en Valencia y Celta y, sobre todo, en la Selección Brasileña que ganó el Mundial de 1994. De sus hijos, Thiago -internacional con España- y Rafinha -internacional con Brasil- está todo más que dicho.

Míchel (Real Madrid) y Adrián González (Eibar, Rayo, Racing, Getafe, Málaga)

Probablemente los más jóvenes no acierten a unirlos, pero Míchel, el entrenador, famoso ex futbolista del Real Madrid, es el padre del joven centrocampista del Málaga Adrián González. Adrián no ha alcanzado la fama ni el nivel de su progenitor, pero aun así sí que ha podido disputar varias campañas al máximo nivel en Primera.

Juan Eduardo Esnáider (Real Madrid, Atlético, Espanyol, Zaragoza, Juventus) y Juan Esnáider (Zaragoza, Huesca, Laussane, Toledo, Mérida, Tudelano)

El joven delantero no consiguió cuajar en España pese a disputar varios encuentros en Segunda con el Real Zaragoza. También actuó en el Huesca con asiduidad y en el Toledo. Le queda mucho, muchísimo, para ser lo que un día fue su padre, delantero titular de equipos como Atlético, Zaragoza, Espanyol o Juventus. Un goleador de raza y con carácter como los de antes.

'Cholo' Simeone (Sevilla, Atlético, Lazio, Inter) y Giovanni Simeone (River Plate, Genoa, Fiorentina, Cagliari)

Ya estabilizado en la Fiorentina, pero ahora cedido en el Cagliari, el hijo de Simeone apunta maneras, pero tendrá que trabajar muchísimo para llegar a ser el futbolista que un día fue su padre. Más conocido casi como técnico que como jugador, Diego Pablo marcó un antes y un después en la posición de centrocampista del Atlético de Madrid o el Sevilla en los 90. También dejó huella en Italia, fundamentalmente en la Lazio y el Inter.

Alf Inge Haaland (Bryne, Forest, Leeds, City y Rosseland) y Erling Haaland (Bryne, Molde, Salzburgo, Borussia)

Es difícil superar lo conseguido por el padre más rápido de lo que lo ha hecho el prodigio del Borussia Dortmund. Alf Inge fue un centrocampista importante en los 90 y jugó el Mundial de Estados Unidos siendo muy joven. De Erling Braut poco más hay que añadir después de su explosión meteórica en la última temporada y media.

Claudio Reyna (Bayer Leverkusen, Wolfsburgo, Rangers, Sunderland, City y NY Red Bulls) y Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

Otro mundialista y un hijo que, pese a que aún no ha mostrado más que con cuentagotas su clase, todavía tiene una larguísima carrera por delante a sus 17 años. Claudio, el padre de Giovanni, fue importantísimo en el auge del fútbol norteamericano en los años 90.

Paolo Maldini (Milan) y Daniel Maldini (Milan)

Centrocampista a diferencia de su padre, lateral, acaba de estrenarse en un Milan que necesita más hombres como los de la familia Maldini. Permanecemos atentos a las evoluciones del joven futbolista 'rossonero', pero, si logra ser una décima parte de lo que fue su padre, será importantísimo para el fútbol italiano en el futuro.