29 de octubre de 1994, el día del debut de Raúl

El 29 de octubre de 1994 es una de esas fechas que el madridismo recuerda con especial cariño, porque es el día en el que debutó Raúl, historia viva del club.

Aquel día jugaba el Real Madrid en La Romareda contra el Real Zaragoza. Y Jorge Valdano, entonces entrenador blanco, sorprendió a todos desde la convocatoria.

Porque citó no a un canterano, del Castilla, sino a un juvenil, del hoy desaparecido Real Madrid C: Raúl González Blanco. Y no le hizo debutar dándole los minutos finales, le puso de inicio.

Raúl debutó en el once titular, prueba de lo que estaba por venir. Aquel canterano, sediento de gloria, saltó a comerse el mundo en La Romareda, y aunque aquel primer partido no terminó como le hubiera gustado (cayó el Madrid), él dejó buena muestra de lo que era capaz.

Porque se estrenó con una asistencia, y habiendo podido marcar incluso un gol o dos, pero le falló la puntería en los mano a mano que tuvo con Cedrún, entonces portero de un Zaragoza habitual de la lucha en la zona noble de la Liga.

Ahí comenzó su historia. Una historia que marcó por entero al Real Madrid hasta la irrupción de los 'Galácticos', y cuya estrella solo decayó cuando llegó otro 'crack' a su altura, Cristiano Ronaldo.