A Ancelotti le preguntaron por un jugador del Everton ¡y no lo conocía!

El lateral izquierdo de 27 años Luke Garbutt no ha logrado hacerse con un hueco en la primra plantilla del Everton y se pasó las dos últimas temporadas cedido.

El jugador llevaba once años perteneciendo al club inglés, aunque ha estado más con el Sub 21, con el que ha disputado 61 partidos, a diferencia de los 12 con la primera plantilla.

El Everton ha decidido acabar con su contrato y Carlo Ancelotti fue preguntado por su situación y por lo que piensa del defensa en la rueda de prensa previa al duelo con el Leicester, pero no supo qué contestar.

Ancelotti tuvo que escuchar otra vez la pregunta y preguntarle al jefe de prensa del Everton para que le explicara qué le estaban preguntando.

"Lo siento, pero me has sorprendido con esta pregunta. No lo sé", dijo sinceramente Ancelotti.