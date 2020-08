"A cualquiera le gustaría tener a Ander Herrera en su equipo"

Marquinhos atendió a los medios en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones que el PSG disputa contra el Atalanta en Lisboa. El club galo busca clasificarse para las semifinales 25 años después de la última vez.

Antes de la importante cita, tuvo bonitas palabras para Herrera: "Ander es un jugador buenísimo, acostumbrado a jugar grandes partidos. Tiene carácter, es un jugador que no tiene miedo de luchar, lo da todo, es el tipo de jugador que nos gusta tener. En todos los partidos demostró ser un jugador de altísimo nivel y para nosotros es muy importante".

Ander Herrera, exjugador del Athletic Club y del Manchester United, apunta al once titular este miércoles y tendrá aún más importancia para el juego del PSG considerada la baja por lesión de Marco Verratti.

Marquinhos consideró que su equipo llega en forma a la cita con el Atalanta, aunque lamentó la ausencia de público. "El grupo se está preparando de la mejor manera, nos entrenamos bien en París, hicimos partidos importantes y llegamos en óptimas condiciones. Creo que estamos listos con la correcta serenidad. Lo tenemos todo para hacer un buen partido", aseguró.

"Contra el Borussia Dortmund, estuvimos concentrados, es una lástima por el fútbol que no haya aficionados, nos habría gustado tener a nuestra gente aquí, incluso mi familia quería estar. Pero no importa la manera en la que jugaremos, sabemos lo que debemos hacer. No me importa el ambiente, lo que importa es ganar", agregó.

Finalmente, reconoció que el hecho de que estos cuartos de final se jueguen a partido único le gusta. "A mí me gusta, es un tipo de partidos en los que debes dar el máximo, tienes que estar luchando. Yo estoy listo, mi equipo también y debemos darlo todo para no tener remordimientos. Tenemos 90 minutos para decidirlo, deben ser 90 minutos de guierreros", dijo.