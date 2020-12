"A Hazard todavía le falta algo para poder jugar"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció en rueda de prensa para valorar el próximo compromiso de Liga que medirá a su equipo ante el Eibar en la decimocuarta jornada.

El francés comenzó hablando sobre el importante cara a cara liguero: "Sabemos lo que estamos haciendo y queremos seguir en esta línea. Es una gran oportunidad para nosotros de demostrar lo que somos como equipo. Conocemos bien al rival".

Sobre la situación de Isco, explicó: "Isco está aquí con nosotros y contamos con él. Para nosotros lo único que importa ahora es el partido de este domingo".

También habló 'Zizou' sobre el estado físico de Eden Hazard: "Está bien. No está totalmente recuperado porque para jugar le falta algo. Está entrenando con regularidad y espero que se recupere lo antes posible para que pueda jugar con nosotros".

Y añadió sobre el belga: "No voy a cambiar nada. Lo importante es que Eden esté bien recuperado. Le ha tocado este año, es una pena, vivir estos momentos difíciles en los jugadores. Nunca le ha pasado nada antes de la lesión que ha tenido en el Madrid. Siempre jugaba con regularidad. Ahora tiene que aceptar eso. Lo que queremos es que cuando vuelva sea para siempre. Tranquilidad y paciencia. Lo necesitamos, lo queremos en el equipo, pero tampoco queremos hacer tonterías de que vuelva rápidamente y pase algo".

Karim Benzema cumple este sábado 19 de diciembre 33 años, ¿le habría gustado a Zidane jugar con él? "Claro que sí, pero lamentablemente no se puede hacer".

"Benzema ha mejorado tanto gracias al trabajo diario y a la implicación que pone en todo lo que hace. Ha crecido en madurez. Calidad siempre la ha tenido. Está demostrando con su juego y ahora con sus goles. Para mí los goles no son tan importantes. Está demostrando a muchos aficionados lo mejor que es. El partido de mañana va a ser muy importante. Ahora tenemos la impresión de que estamos mejor y que vamos a tener un partido fácil, pero no es así. Vamos a tener un partido muy complicado y tendremos que ofrecer nuestra mejor versión", añadió sobre el francés.

En cuanto a la falta de rotaciones en los últimos partidos, el entrenador del Madrid declaró: "Es un momento puntual. Es equipo está bien. Lo hemos hablado ya después de los partidos. No va a cambiar mi idea de que voy a contar con todos".

"Vinicius está mal, no creo que pueda estar ante el Eibar"

¿Cómo está Vinicius? Zidane respondió alto y claro: "No creo que pueda estar. Está mal, creo que es una gastroenteritis. No tiene fiebre, pero no está cómodo. Vamos a ver cómo evoluciona y ya veremos el domingo".

El técnico francés tiene contrato con el club blanco hasta 2022, ¿le gustaría renovar? "Tengo contrato hasta 2022 y no voy a pedir nada. Voy a seguir trabajando. Estoy contento de estar en este gran club. Tengo la suerte de estar en el mejor club del mundo. Espero que los jugadores se queden y podamos seguir con ellos".

El nombre de Sergio Ramos volvió a aparecer en rueda de prensa. A la pregunta de hasta cuándo lo ve jugando, Zidane comentó: "Yo lo veo muy bien. Está determinado a seguir y es lo importante, eso significa mucho. Lo veo muchos años jugando, porque además se cuida mucho. Si quieres seguir y te cuidas tienes la posibilidad de jugar mucho. Y no me sorprende nunca lo que hace Sergio".

Sobre la preparación física personalizada que está realizando Marcelo, declaró: "No es el primero. Son jugadores que se cuidan mucho. Marcelo quiere cuidarse, prepararse y estar bien para jugar cuando le toque".

Se acerca el mercado de fichajes invernal, ¿ve bien Zidane que algún jugador salga? "Estoy contentos con mis jugadores y voy a contar con todos. Claro que pueden pasar cosas. Hasta final de enero pueden pasar cosas en todos los clubes. Mis jugadores son los más importantes, son los mejores y quiero contar con ellos siempre".