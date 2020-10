A Jairo le dio igual el dinero: "Yo quería jugar en el Málaga"

Jairo eligió al Málaga como destino favorito para volver a España. En una entrevista con 'SER', admitió que era su opción preferente sin importar si iba a cobrar más o menos, pues era consciente de que los blanquiazules no pasan por su mejor momento en lo institucional.

"Hubo contactos a principios de verano, cuando terminaron todas las ligas. Hubo un pequeño contacto para saber mi forma de ver. Manolo me transmitió que tenían mucha confianza, yo les dije que me gustaría volver a España. En cuanto al tema económico, sabía cómo estaba el club y ellos me explicaron. No era cuestión de eso, yo quería recuperar mi mejor nivel y creía que en Málaga podía ser. Se quedaron las cosas aparcadas, yo dije que cualquier oferta que llegase de España, que me diesen más o menos dinero no iba a ser la diferencia", contó.

"Yo quería jugar en el Málaga en ese caso. Quise esperar por si tenía alguna cosa de Alemania. El club estaba en otras cosas, con el ERE y demás. Hablamos de dejarlo unos días y así fue. Después, cuando se estaban aclarando las cosas en el club, volvimos a hablar y a seguir negociando y se cerró todo. Teníamos que llegar a entendernos, los dos queríamos prácticamente lo mismo. No fue nada difícil la negociación", dijo además.

Sobre cómo vivió esos momentos de espera antes de firmar contrato, aseveró: "Fue una pausa en la que el club estaba centrado en otros fichajes y demás. Ellos sabían que mi idea era venir aquí, seguimos negociando. La opción siempre estuvo abierta".

De hecho, aceptó a la primera: "Yo lo que quería era venir a España, centrarme después de dos últimos años malos. En el último, entre terminar de recuperarme y demás, no terminé de entrar. Quería estabilidad, la oferta fue en principio así y yo no lo vi con malos ojos. La primera oferta que me hizo fue así, ese tema lo hablaban con mis agentes. Cuando se me hizo la propuesta lo vi bien, ni siquiera volvimos a tocar ese tema".

Y ¿cómo se siente en su nuevo equipo? "Estoy muy contento, la gente es supercariñosa conmigo desde el primer momento. Afición, club y compañeros. Hemos llegado con una ilusión, cada uno desde su parcela, con ganas de reivindicarse. Todos tenemos el mismo objetivo, dar el máximo. Tener ilusión y ayudar a este club a tener la estabilidad que necesita. En eso estamos todos, desde Manolo, el míster o los jugadores que hemos llegado".