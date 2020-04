"A Joao Félix le vendría mejor el estilo del Barça"

Joao Félix recibió el aplauso público de Paulo Assunçao. El ex jugador rojiblanco aseguró que había acertado plenamente al elegir el Atlético de Madrid tras irse del Benfica. Su compatriota Joao Mario, no obstante, no está nada de acuerdo. Lo dejó claro en declaraciones a 'Record'.

"El Benfica, que juega el 80% del juego en un ataque organizado, para el Atlético, y aún más con la presión del precio que se pagó por él, no es fácil en términos de adaptación. Estar, por ejemplo, en un Barcelona, aunque por supuesto la presión podría ser más grande, es el estilo de juego que podría adaptarse más a él", aseguró el futbolista del Lokomotiv.

De hecho, ni siquiera se recomendó el Atlético de Madrid para sí mismo si tuviera que elegir entre los grandes de España: "Creo que Barcelona sería donde encajaría mejor, realmente me gusta ese estilo de juego".

"El Atlético es uno de esos equipos que, visto desde fuera, está muy bien trabajado, como si fuera un equipo italiano jugando en España", terminó valorando el centrocampista luso.