A la Real se le escapa Lingard: le sitúan en la Ligue 1

En Old Trafford no hay sitio para Jesse Lingard. El jugador está en la parrilla de salida del Manchester United. Los 'red devils' esperan despedir a seis jugadores que no tienen sitio en los planes de Solskjaer.

Jesse Lingard es uno de los futbolistas que podría salir este mes. En Inglaterra le sitúan muy cerca de la Ligue 1.

El Niza estaría interesado en hacerse con su cesión, afirma 'Sky Sports'. El extremo vería con buenos ojos esta opción. De hecho, sus agentes estaría hablando con el club galo sobre su marcha a la Ligue 1 en esta edición del mercado.

Así pues, Lingard se aleja irremediablemente de LaLiga. Hace alrededor de un mes, la Real sonó como posible destino para el 'red devil', una opción que quedaría prácticamente descartada.