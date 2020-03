'A las futbolistas se nos exige ser profesionales, pero a lo que nos rodea no'

Las excepciones existen, esas que permiten que hasta Vicky Losada se abra al mundo contando en primera persona cómo es ser ella, cómo es llegar a portar el brazalete de capitana del Barcelona y hacer historia alcanzando la final de la Champions League en 2019, cómo es convertirse en la primera goleadora de España en un Mundial.

Todo ello lo cuenta en 'Compartiendo la gloria', un libro que recoge su testimonio y el de otras grandes futbolistas de este país, como Vero Boquete y Aitana Bonmatí. En la obra, escrita por Mamen Hidalgo y publicada por la editorial La Calle, Vicky nos cuenta en primera persona cómo se formó en el Can Parellada de Terrassa para marcharse con tan solo diez años al Sabadell. Hasta que llegó el día. Con apenas 15 años, debutó con el Barça, equipo en el que ahora brilla con luz propia.

Pero no sin antes hacer una pequeña pausa para disfrutar de experiencias lejanas, como la del Western New York Flash de Estados Unidos, donde compartió vestuario con Sam Kerr, Carli Lloyd y Abby Wambach, y la del mismísimo Arsenal Femenino.

Por eso, quién mejor que la propia Vicky para hablar del gran momento que está viviendo el fútbol femenino, ese que por fin ha conseguido en territorio nacional la firma de un convenio colectivo que dote a las jugadoras de unos derechos básicos por su presente y futuro.

Las nuevas generaciones disfrutan de un momento que no tiene que ver con el anterior, algo que destaca la capitana azulgrana, encargada de hacerles recordar sus privilegios: "La realidad es que hasta hace muy poco tenías que gastar mucho dinero en el fútbol, empezando por las propias botas, que ahora te regalan los patrocinadores".

"Los entrenamientos eran a las once de la noche en el campo que encontraras libre, normalmente de tierra y en malas condiciones, y los viajes eran de hasta 15 horas de autobús cada fin de semana", añade la centrocampista de 29 años.

La labor educativa de los futbolistas

Para Vicky Losada, la labor educativa de los futbolistas es fundamental para guiar a las nuevas generaciones de jóvenes deportistas: "Uno de los grandes errores es creer que nuestro hijo es Messi y meterle presión. Quiero que los jóvenes tengan la educación que no tuve. Sé que puedo ser un referente para algunas niñas".

"Cuando tenía diez años, no solo no tenía referentes, sino que ni siquiera sabía que había otras que hacían lo mismo que yo", prosigue la 'culé', una afirmación con la que muchas mujeres se han sentido identificadas.

"A las futbolistas se nos exige profesionalidad, pero a lo que nos rodea no"

Muy crítica se muestra la jugadora del Barça a la hora de hablar de la profesionalización del fútbol femenino español: "En España nace el talento, pero no se trabaja bien con él. El verdadero cambio lo viviremos cuando los entrenadores de las niñas sean siempre gente formada".

"También lo viviremos cuando la profesionalización no se nos exija solo a las futbolistas, que no somos máquinas, sino a todos los actores del fútbol. A las futbolistas se nos exige ser profesionales y debemos serlo, pero lo que nos rodea no lo es, ni de lejos", añade alto y claro Vicky.

Y sentencia: "En el fútbol, si no consigues un buen resultado, no vale para nada lo que has hecho detrás. La gente de corbata siempre te va a pedir más y más, aunque nunca esté a tu lado apoyándote cuando sufres una lesión o tienes un problema. Esto es especialmente duro en equipos como el Barça, donde te pegan palos por todos lados cuando las cosas van mal".