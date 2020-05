Nolito hizo un directo en Instagram y varios de sus seguidores aprovecharon para preguntarle si volverá la próxima temporada al Celta, club en el que brilló desde 2013 hasta 2016.

El extremo español no dudó en responder a la pregunta, aunque dejando claro que, por ahora, no volverá a Vigo: "¿El Celta? A mí no me quiere ni el Guadalajara".

Tres temporadas lleva ya el veterano jugador de 33 años en el Sevilla, un equipo con el que ha disputado 79 partidos y ha celebrado 14 dianas, cifras muy lejanas a los 39 goles y los 103 encuentros disputados con el Celta.

Pero la broma del Guadalajara no pasó por alto en el club, que hizo uso de su cuenta oficial de Twitter para responder a Nolito: "Te deseamos mucha suerte, pero actualmente tenemos unos delanteros tan importantes para nosotros, que sería precipitado decirte que tienes un puesto asegurado en el equipo. Por lo tanto, confirmamos lo que dices. Un saludo".