A Mou le queda cuerda para rato: ¡se ve entrenando hasta los 70!

Competir. Esa es la palabra que está escrita a fuego en la mente y en el corazón de Mourinho. Y eso piensa hacer el entrenador hasta que el cuerpo aguante.

El técnico del Tottenham habló con 'INews' sobre su futuro. De momento, ni se plantea dejar de entrenar.

"Tengo 57 años, soy muy joven aún en relación con el puesto de trabajo que tengo. No me sorprendería si sigo 10 o 15 años más", dijo rotundo.

Todo dependerá de cómo se siente: "Si me gusta lo que hago y me siento fresco... Esto depende de la motivación, es parte de mi ADN", continuó.

No se ve Mourinho haciendo otra cosa que no sea entrenar. "Esta es mi pasión. Tengo el privilegio de dedicarme a lo que me gusta, a mi hobby por decirlo de alguna manera. Lo mío no es un trabajo, es un hobby a tiempo completo. Es mi mundo, a lo que pertenezco", apostilló.

Y en cuanto a la experiencia adquirida, Mou cree que ahora es mucho mejor que hace unos años. "Realmente pienso que ahora mismo soy mejor que hace 10 o 20 años. Siempre he intentado mejorar y creo que el paso de los años me ha ayudado a ello", finalizó.