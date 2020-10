A por el primer obstáculo en el regreso a Primera

El BeSoccer CD UMA Antequera ha derribado por tercera vez la barrera de acceso a Primera División y, esta vez, quiere cerrar la puerta una vez que está de vuelta y no volver a salir de la estancia privilegiada del fútbol sala nacional. En ella se encuentran los equipos con mayor potencial y con grandes jugadores en sus filas. Regresar a Primera División genera un reto muy ilusionante en un plantel en su punto de madurez y con mayor experiencia que en etapas anteriores para competir desde el principio por una deseada permanencia. El debut señala la alta exigencia presente en cada uno de los compromisos de Liga. La pugna por los tres primeros puntos en juego mide este sábado 3 de octubre, a las 20.30h, a los chicos de Manuel Luiggi Carrasco Moli con Palma Futsal en el Pabellón Fernando Argüelles. Un duelo de altura con un aforo limitado a solo 400 espectadores dentro de los requisitos y medidas por la actual situación sanitaria.

Un duelo de altura para empezar a luchar por un cometido duro que se ha fijado la escuadra verde, el de la salvación, y hacerse fuerte en casa debe ser una de sus primeras consignas sea cuál sea el rival que ya enfrente. Palma Futsal se vuelve a postular, una temporada más, como uno de los candidatos a luchar por todos los títulos y a ocupar uno de los puestos cabeceros de la tabla clasificatoria. En la fase de preparación, los de Antonio Vadillo han demostrado ser un equipo sólido, equilibrado y muy compacto con multitud de variantes de juego. Cuatro victorias en los amistosos disputados en la previa del inicio liguero, dos de ellas ante ElPozo Murcia FS Costa Cálida y las otras frente a O Parrulo FS y Pescados Rubén Burela, y solo una derrota en la pista del Barça.

Los resultados no han acompañado a los guerreros universitarios en pretemporada, en cambio, han ido aumentando su rendimiento después de cada choque disputado y han servido para adquirir el ritmo competitivo que completa el trabajo a diario en cada sesión de entrenamiento. Moli, antes de afrontar la primera jornada, hace una valoración de los pasos acometidos por su conjunto. "Lo importante es que hemos podido competir cuatro partidos de pretemporada para que los chicos trabajen lo que desarrollamos en los entrenamientos. Hemos tomado nota de cosas que tenemos que mejorar; los sistemas y la estrategia. En las pretemporadas lo de menos es el resultado, hemos perdido todos los encuentros, pero eso demuestra que debemos hacer las cosas mejor y afianzar conceptos. En la línea de mejora estamos".

El técnico del cuadro antequerano quiere seguir detectando en la pista el carácter competitivo que le caracteriza para plantar cara un oponente de mucho potencial. "Palma está hecho para ganar títulos, tiene un potencial tremendo y una plantilla de primer nivel con un gran entrenador. Lo tienen todo. Nuestro equipo le va a competir como a cualquiera. El mensaje que les doy a los jugadores es que estamos trabajando para ello, los veo en buena dinámica y, al final, jugamos cinco contra cinco. Tenemos que estar concentrados ya que en cualquier sitio de la cancha nos pueden hacer daño". Asimismo, Moli remarca la importancia de reencontrarse de nuevo con los aficionados. "Me alegra muchísimo, a toda la plantilla y a mí, que tengamos, sobre todo en nuestra cancha, ese ánimo y esa afición que la echamos de menos. Sin afición no tienen sentido cualquier deporte. En este partido lo vamos a notar y vamos a tener ese plus de motivación que nos dan nuestros seguidores para conseguir un resultado óptimo".