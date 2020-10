A Sandoval no le extrañaría ver en puestos altos al Cartagena

José Ramón Sandoval, técnico del Fuenlabrada, aseguró que su equipo tiene que "recuperar el ADN Fuenlabrada" para no sufrir en su visita al Cartagena, al que no le sorprende ver en buena dinámica e incluso espera ver en posiciones altas de la clasificación.

"Los primeros partidos de competición, el Cartagena no tenía el equipo completo. Cuando ha ido incorporando fichajes, ha hecho una muy buena plantilla. No es una sorpresa donde está ni que llegue a puestos más altos de la clasificación. Viene en una dinámica de ascenso, con el mismo entrenador, con patrones de juego asimilados y jugadores nuevos de calidad que se acoplan con más facilidad al sistema de juego y el modelo de su entrenador que tiene la idea muy clara", aseguró en rueda de prensa.

El Fuenlabrada se reencontrará con un jugador que estuvo en el club hasta hace dos meses, el centrocampista Pablo Clavería: "Le conocemos, es un gladiador que fue muy importante en el Fuenlabrada y sabemos la intensidad que marca en el centro del campo".

Esa intensidad será la que Sandoval espera que igualen sus jugadores para que cambien la imagen dejada en la segunda parte ante el Castellón, en la última jornada, que provocó que se les escapase un triunfo que les habría empatado con el Espanyol en cabeza de la clasificación.

"Tenemos que volver a ser el Fuenlabrada para no sufrir en Cartagena. Les gusta tener el balón con alternativas para saltar líneas, jugadores con experiencia que exigen atención porque a la mínima te crean ocasiones de gol. Es un equipo que me preocupa mucho y tenemos que dar el 125% para sacar algo positivo. Lo hemos estado trabajando durante toda la semana para recuperar el adn Fuenlabrada y estar muy juntitos para no sufrir", apuntó.

Sandoval apostará por las rotaciones. "El equipo está con muchas ganas de revertir la situación y en velocidad de crucero. Vienen jornadas muy juntas y tenemos que hacer sentir a todos los jugadores importantes, por lo que habrá rotaciones. Así sacamos rendimiento a toda la plantilla la pasada temporada y creemos en todos los jugadores", sentenció.