"A todos nos llama la atención que esto coincida con las elecciones"

Toni Freixa piensa lo que todos piensan: que es curioso que hayan detenido a Josep Maria Bartomeu, ex presidente del Barcelona, justo con las elecciones a la vuelta de la esquina. El candidato lo comentó en una entrevista concedida a '#Vamos', de 'Movistar'.

"A todos nos llama la atención que coincida con las elecciones", dijo en concreto. El ex dirigente fue puesto a disposición judicial junto a otros tres responsables de la cúspide directiva de la entidad azulgrana, Jaume Masferrer, Óscar Grau y Román Gómez.

Pero Freixa no solo habló sobre esta situación. Analizó además las actuaciones del VAR en lo que va de temporada ante una pregunta del director de 'Mundo Deportivo': "Lo que no puede ser es que nos perjudiquen y encima no digamos nada".

De paso, recordó la exclusiva de 'El Mundo' que desveló el contrato de Leo Messi, que tuvo que salir de alguno de los responsables del club por la precisión de las cifras ofrecidas: "La filtración del contrato de Messi sirvió para que el barcelonismo hiciera piña en torno al jugador".