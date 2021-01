Abelardo anhela a Ibai

Ibai Gómez tuvo un paso excelente por el Alavés. El actual jugador del Athletic estuvo un total de dos temporadas y media y dejó un total de 92 partidos y 17 goles. Luego, en la 2018-19, fichó por los 'leones', pero nunca ha vuelto a ofrecer el mismo rendimiento.

Garitano no contaba con el extremo y su situación con Marcelino no parece mejorar. Fue convocado contra el Barça, pero no jugó ni un solo minuto. Por elo, la llegada de Abelardo al Alavés abre una nueva oportunidad para el atacante.

Según informó 'AS', el nuevo técnico del 'Glorioso' quiere recuperar a Ibai, con el que coincidió en Mendizorroza y al que le sacó todo su potencial. Además, el 'león' busca aligerar su plantilla y esto podría acelerar su salida.

En su momento, el 'Pitu' ya pidió su fichaje cuando era técnico del Espanyol, pero Garitano no le dejó salir. Ahora lo volverá a intentar para reforzar una plantilla que tiene como máxima prioridad mantener la categoría en Primera.