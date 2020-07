Achraf se despidió del Madrid: "Siempre será el hogar donde encontré la felicidad"

A través de una carta publicada en sus redes sociales oficiales. Así se despidió Achraf Hakimi del Real Madrid, el club en el que se formó como jugador profesional y con el que creció hasta convertirse en el jugador que es hoy. "No es una despedida porque de tu casa no te puedes despedir, te puedes alejar, pero siempre será el hogar donde encontré la felicidad y los valores que me han hecho crecer", publicó el lateral de 21 años.