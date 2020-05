Acusan a John Stones de espiar a su ex pareja con un circuito de televisión

El central del Manchester City John Stones no sale de una y se ve metido en otra. Su ex pareja Millie Savage le denunció recientemente, según publicó 'The Sun', por espiarla.

La antigua novia del jugador mostró mensajes de Stones en los que se ponía de manifiesto qué estaba haciendo Millie Savage en casa sin que el jugador estuviera en la vivienda.

Por ello, Savage empezó a sospechar y se dio cuenta de que podía estar siendo filmada. Los mensajes detallaban salidas y entradas de la mujer en la casa y Stones no tenía otra forma de saberlo que espiándola.

La policía visitó al jugador y le interrogó, pero de momento no tomó medidas contra él. "John se mudó cuando los dos se separaron pero quizás pudo activar las cámaras a través de Internet", confirmó una fuente a The Sun.

"Ella está pensando saltarse la cuarentena e irse con sus padres", matizó. Millie Savage y John Stones tienen una hija de tres años.