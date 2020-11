Afouteza, un sueño hecho realidad para Mouriño

El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, destacó este sábado, durante su discurso en el acto de inauguración de la primera fase de la nueva ciudad deportiva Afouteza en la localidad vecina de Mos, que tener unas instalaciones en propiedad es "un sueño hecho realidad".

"Me llamaron iluso por soñar en grande, pero iluso es el que no se esfuerza y no lucha por conseguir sus sueños. Este proyecto nace de un sueño, de horas interminables de trabajo, de momentos difíciles en los que la solución más fácil era rendirse. Sin embargo, todos los aquí presentes confiamos en él y nos levantamos cada vez que intentaron tirarnos", comentó.

El máximo accionista de la entidad incidió en que "el ruido de fondo" no pudo con "la valentía" de su consejo de administración, por eso no entiende a los aficionados que critican que el Celta haya construido fuera de Vigo su nueva ciudad deportiva.

"El Real Club Celta de Vigo, que con esta obra está a la altura de la ciudad y no debajo de ella, va mucho más allá de su lugar de nacimiento", puntualizó Mouriño, que presumió de tener "unas cuentas saneadas, una gran sede en el centro de Vigo y una ciudad deportiva que lleva camino de ser una de las mejores de España".

Mouriño detalló que el nombre elegido para la nueva ciudad deportiva, Afouteza, simboliza "la identidad y el carácter" del club, y que gracias a ella han hecho realidad "este sueño" a pesar de tener que superar numerosos obstáculos.

Al acto acudieron, entre otros, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo; el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales; el entrenador del primer equipo, Eduardo Coudet, y todos los integrantes de la primera plantilla.