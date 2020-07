Aguirre se resiste a darse por vencido

El técnico mexicano dijo que “estamos golpeados y se agota el tiempo. Hay que estirar las posibilidades hasta el final. El que se relaje y no crea no jugará. Mientras haya vida hay esperanza. Somos lo que somos y aunque no haya opciones seguiremos peleando”, aseguró.

Aguirre añadió que Aguirre se resiste a darse por vencidoy seguir intentándolo. Los jugadores quieren, todos en el club queremos. Hay que tirar para adelante. Fallamos en las áreas, eso lo tenemos detectado. Es la plantilla que tenemos, buscamos formas de juego, sistemas y no ha podido ser. No hemos encontrado gol”, apuntó resignado.

En su opinión, el Leganés ha recibido “tenido demasiado castigo desde la vuelta a la competición. Cada partido salimos con las mismas ganas. Los jugadores tienen una conducta ejemplar. Siento pena por la afición. Encontrar dos o tres buenos resultados fue lo que hizo venirse arriba al Celta y al Eibar”,