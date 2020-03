Aitana Bonmatí tiene la esperanza de evitar la anulación de la Liga

El fútbol femenino también sigue de cerca los avances de la situación en lo económico y deportivo, más allá de lo obviamente personal. Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, analizó todo lo que se vive por el coronavirus y habló sobre sus esperanzas con la competición en una entrevista para 'Mundo Deportivo'.

"La verdad es que es una situación un poco extraña y que nadie hubiera imaginado nunca. Hay que adaptarse, intento entrenar como puedo, con todas las herramientas que me da el club y el 'staff'. Está siendo un poco duro, estamos todos en la misma situación, la palabra que definiría esta situación es "adaptación", explicó.

También desgranó cómo es su día a día y el del equipo: "Sí, el club nos ha mandado un plan que tenemos que seguir cada mañana, tenemos algún día libre, pero normalmente tenemos entrenamiento cada mañana e intentamos seguir la rutina que hacemos habitualmente en nuestra vida normal cuando entrenamos para que cuando toque volver estemos acostumbradas y no hayamos perdido este hábito. Y por la tarde, cuando tengo clase, la hago online".

"El plan de Lluís Cortés y el 'staff' es el mismo para todas, tenemos un grupo en el cual nos comunicamos estos días y que es específico para este caso. Tenemos una rutina diaria de entrenamiento en el que se incluyen tareas como de nutrición, de fisio, de psicología, a veces hacemos algún Skype para hacer alguna dinámica... al final es seguir con la rutina y el día a día", añadió.

¿Cuándo volverá el fútbol? ¿Lo hará? La incertidumbre de Aitana Bonmatí es la de cualquiera: "Yo no voy a decidir, pero creo que lo más justo para todo el mundo sería jugar los partidos que faltan y encontrar fechas cuando sea. Pienso que cuando se empieza una competición, lo más justo es acabarla".

Ante todo, su deseo en este sentido es que la Liga no se anule: "Es una opción que se ha barajado y se ha dicho últimamente, no sé si es cierto, pero quien tenga que decidir, decidirá. Por supuesto no querría esta opción porque al final vamos líderes y queremos acabar bien la temporada que hemos hecho. Son hipótesis y no podemos decidir lo que pasará ahora".