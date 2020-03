Aitor Fernández quiere volver al País Vasco antes de retirarse

Además de dar su particular visión sobre la pandemia, tema estrella desde hace semanas, Aitor Fernández, guardameta del Levante, igualmente se refirió a la posibilidad de regresar al País Vasco antes de terminar su carrera.

"En algún momento de mi carrera deportiva, ya que llevo mucho tiempo fuera de casa, me gustaría volver a mi casa. Pero no sé si es el momento o no, habría que valorar muchísimas cosas", comentó en la 'SER' el de Mondragón.

Aitor Fernández está siendo sondeado por la Real Sociedad, aunque a día de hoy no hay ninguna oferta por él. Su cláusula asciende a 30 millones de euros; su contrato expira en junio de 2023.

El meta 'granota' se ha destapado como uno de los mejores de la competición, aunque ahora mismo solo piensa en seguir disfrutando con el Levante: "Estoy muy feliz aquí, también mi pareja; me siento orgulloso de la temporada. Que haya clubes interesados en ti dice que tu temporada está siendo buena".