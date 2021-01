El Naval pega la campanada y se carga al Eibar

Sobre el papel, un equipo de Primera División tiene más opciones que un Segunda B, pero la magia de la Copa del Rey es esto. El Navalcarnero dormirá este domingo sabiendo que estará en los octavos de final.

Y no lo tuvo todo de cara desde el principio, puesto que Muto abrió la lata a favor del Eibar. Eso sí, Yoel ya tuvo que intervenir con una buena parada nada más empezar el choque.

Muto aprovechó un despiste de la defensa del equipo local y batió a Néstor en el que fue un desliz que no se volvió a repetir. La reacción no tardó en llegar por medio de Manu.

El jugador del Naval puso el empate desde los once metros y ya no se volvió a mover el marcador hasta pasada la hora del choque. Se dieron una tregua, aunque no por no intentarlo.

Esnáider tampoco olvidará a nivel personal este domingo 17 de enero de 2021. El futbolista hizo un doblete que comenzó con un cabezazo en el interior del área, tras el centro de Mario. Fue imposible para Yoel.

El segundo para él y el tercero para el Navalcarnero, el de la sentencia, fue prácticamente calcado, aunque esta vez el centro fue por abajo y desde la banda contraria. Álex Moreno la puso donde más duele y Esnáider volvió a estar solo. Se fue al suelo, conectó con el balón y colocó el 3-1 que le valió para acabar con el camino del Eibar en la Copa. El Navalcarnero sigue soñando tras el bombazo.