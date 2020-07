"Al Tata le faltó un punto de fortuna en España"

Lleva siendo el guardameta, titular o no, de México desde hace más de una década, y aunque ya tiene 35 años, el 'Memo' Ochoa se siente con fuerzas de seguir dando guerra. Así se lo ha asegurado al diario 'Marca'.

Le conocimos en Europa gracias a sus paradas en el Ajaccio, de ahí saltó a España, volvió a Francia y ahora guarda de nuevo el arco del América. Y también de la Selección Mexicana, ahora dirigida por el Tata Martino.

Un Tata que ha sido muy cuestionado siempre. Por ejemplo, por su paso por el Barcelona. "Al Tata le faltó ese toque de fortuna en España, pero la realidad es que es un superentrenador", empezó diciendo, al respecto del técnico, Ochoa.

"Es una persona que se hace respetar ante los jugadores, con presencia, con porte y que trabaja muy bien en el día a día. Tiene un gran historial y ojalá que se quede mucho tiempo con nosotros. Tiene un cartel para poder entrenar en los grandes equipos de Europa", añadió.

Este martes, 13 de julio, Ochoa cumple 35 años, pero él se siente con fuerzas de seguir jugando, y sueña con disputar otro Mundial. "Sin duda. Me siento bastante bien y en plenitud. Ya sabes que en una posición como la de portero se puede durar como Buffon hasta los 42 años", dijo.

"Físicamente estoy al 100%, no he pasado por ninguna lesión grave en mi carrera y eso me permite mantenerme en buena forma física. Trabajo con la idea y con la ilusión de poder estar en un quinto Mundial y poder llegar en forma a Catar con el Tata Martino", aseguró.

"Una lástima que no se pudieran iniciar los partidos de eliminatorias y ojalá se pueda hacer pronto. Tengo muchas ganas de continuar dándole a mi país muchas alegrías", dijo también, para finalizar, el arquero del América.