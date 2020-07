Alan Pulido imitó a Messi con un autopase en el gol de su equipo

El mexicano Pulido ya está dejando detallitos en la MLS. El ex de Chivas imitó a Messi en el último encuentro de Sporting Kansas City.

A pesar de perder ante Minnesota (1-2), el delantero participó en el tanto de su equipo al darle la asistencia a Shelton.

Pero lo más llamativo es lo que pasó en la acción previa. Y es que Pulido se zafó de un rival con un sutil autopase, una de las jugadas más características de Leo.

That turn from @alanpulido...



And @KhiryShelton tucks it away! 1-0. #SKCvMIN pic.twitter.com/aadkTMDI6i