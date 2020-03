Alberto Illanes reemplazó a Mauricio Soria

Illanes fue presentado como nuevo entrenador del 'Tigre' paceño por la presidenta del club, Inés Quispe, una semana después de la salida de Soria.

El técnico se enfundó la camiseta amarilla y negra en la presentación y aseguró que llegar a la dirección técnica del equipo atigrado representa "un sueño cumplido", consciente de la responsabilidad de mejorar el desempeño en el torneo local.

The Strongest es séptimo entre los 14 equipos que disputan el torneo Apertura, con un partido menos en las once jornadas disputadas, en las que suma 15 puntos con cinco victorias y otras tantas derrotas, a seis del líder Always Ready de El Alto.

El nuevo entrenador, con contrato hasta diciembre de este año ampliable, fue descrito por el club en sus redes sociales como "una persona identificada con los colores de la institución". Fue jugador y luego asistente técnico del Tigre.

El próximo partido de The Strongest está previsto este jueves en Santa Cruz ante Oriente Petrolero, que está en el puesto número once del campeonato.

Illanes dirigió entre 2013 y 2014 a Real Potosí y de 2018 a 2019 a Nacional Potosí en la Liga Boliviana.

El exs eleccionador boliviano Mauricio Soria dejó de entrenar a The Strongest por los resultados mayormente negativos en el torneo local y tras haber quedado eliminado en la Copa Libertadores ante Atlético Tucumán argentino.

Luis Orozco se hizo cargo provisionalmente del equipo paceño, que ganó sus dos compromisos ligeros la pasada semana, el último de ellos este domingo en casa con goleada por 6-2 a Guabirá de Montero.