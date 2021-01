Albiol situó el objetivo del Villarreal en la Champions

El defensa del Villarreal Raúl Albiol señaló que el objetivo por el que trabaja el equipo es alcanzar al final de la temporada una de las plazas de Liga de Campeones y destacó la calidad y la amplitud de la plantilla para pelear por las tres competiciones.

"El objetivo es ser cuartos y mejorar lo logrado el año pasado. Lo bonito sería jugar en Champions, lo difícil es crear una mentalidad ganadora. Es posible luchar si estamos todos, somos una plantilla amplia y todos están demostrando que pueden aportar y mantener el nivel. Son tres competiciones y todos somos importantes. Hay que estar preparados para cada partido, necesitamos de todos y la plantilla lo sabe. Creo que hasta ahora lo estamos haciendo bien", aseguró.

El veterano zaguero destacó la trayectoria del equipo desde el arranque de la campaña. "Creo que hemos tenido bastantes momentos buenos, hemos ido creciendo y madurado bastante. A pesar de las dos derrotas el equipo ha tenido una tendencia creciente, creo que los jugadores hemos ido creciendo también y esa es la línea que debemos seguir si queremos estar arriba. Tenemos una buena plantilla y una idea clara de cómo debemos competir, esa es la clave para alcanzar un gran objetivo final", dijo.

Albiol aseguró que no supone una presión marcarse como objetivo la cuarta plaza aunque reconoció que "es una responsabilidad bonita el poder ganar" por ellos y por el club.

"Es bueno estar ilusionados y que la gente lo esté. El premio gordo es jugar la Champions el año que viene, es un reto complicado pero tenemos que pensar en nosotros, en el día a día y tener ilusión por lograrlo".

Respecto al próximo partido, ante el Tenerife en la Copa del Rey, apuntó que "es una final, no puedes fallar o desconcentrarte porque es a un partido y no puedes despistarte".

"Se iguala todo y lo hace muy complicado, por lo que vamos con la idea de las eliminatorias anteriores: igualar la intensidad y la motivación del rival", dijo.

El futbolista valenciano alabó este modelo de competición a un partido: "Es una competición más bonita e igualada, es difícil ya que te pueden eliminar en cualquier momento, pero es mucho más bonita. También puedes caer en cualquier momento, pero es verdad que es más interesante y abre más las opciones para todos los equipos".

"Me encuentro muy a gusto desde el primer día y eso lo hace todo más fácil. La motivación es disfrutar de cada momento hasta el final de mi carrera. Mucha gente pensaba que venía a pasar el tiempo en casa y he demostrado que no es verdad. Vine de Italia a demostrar que podía competir aquí y hacerlo al nivel que lo hacía allí", dijo sobre su situación personal.