Alcaraz pidió paciencia con el Albacete

El entrenador del Albacete, Lucas Alcaraz, afirmó este sábado, tras la derrota contra el Espanyol en el RCDE Stadium, que es necesario "tener paciencia con el equipo" para que se vaya "desarrollando".

El técnico está convencido de que la versión de su bloque en contra el Espanyol no es la real. "No podemos quedarnos solo con lo de hoy. No es el momento de hablar de carencias en la plantilla. No creo que vayamos a ser el equipo de hoy", dijo.

Lucas Alcaraz reconoció que el Espanyol fue "evidentemente superior" en la primera parte. "Ha estado muy acertado. Se ha adelantado prácticamente en la primera ocasión y nos ha costado mucho trabajo apretarles. Al final espabilado un poco", analizó.

El entrenador del Albacete, además, valoró la diferencia de potencial económico entre los dos conjuntos: "Hay que tener en cuenta el presupuesto del Espanyol. Solo con los fichajes de enero, que sigue aquí, ya igualan el nuestro en diez años".