Alemania-España: comparativas y curiosidades en el partido más atractivo

Nada restó un ápice del interés que supone cada partido que enfrenta a ambas selecciones, España y Alemania, que se refleja en las apuestas de fútbol, donde a priori hay máxima igualdad, con la victoria alemana cotizando a 2,40 y el triunfo de la Selección Hispana a 2,87 euros.

En este artículo, repasamos algunas cifras comparadas en los jugadores de ambas selecciones:

Los jugadores con más partidos internacionales y más goleadores

Sergio Ramos continúa aumentando su ventaja en el liderato histórico de partidos con 'la Roja'. Subirá a buen seguro la cifra de 170 partidos que posee desde el pasado mes de noviembre, acompañado por Busquets, que también forma parte del selecto club de los trece jugadores históricos con más de un centenar de partidos. El barcelonista Busquets ha disputado hasta ahora 116 partidos y se acerca a Silva, ya retirado del combinado nacional, que ocupa el sexto lugar histórico, con 125 partidos.

Es otro madridista, Toni Kroos, el jugador alemán con más partidos acumulados de esta convocatoria. El mediocampista luce 96 internacionalidades, por lo que, si todo transcurre con normalidad, en esta edición de Liga de las Naciones será centenario. Tiene a tiro histórico a Ballack, con 98 partidos, en séptimo lugar histórico de la Selección Germana.

Los dos madridistas son también los dos máximos goleadores entre los convocados, puesto que Sergio Ramos lleva anotados 21 goles, décimo artillero histórico, y Kroos suma 17 tantos, goleador en el puesto histórico número 15 de la Selección Alemana.

Los jugadores más jóvenes

En ambas selecciones hay convocados numerosos jugadores que podrían debutar por primera vez en la Selección Absoluta. En España, tras la baja médica de Traoré, pueden ser Ansu Fati, Eric García, Ferran Torres, Unai Simón, Óscar Rodríguez y Mikel Merino. El caso más llamativo es el barcelonista Ansu Fati, que podría ser el segundo jugador más joven en toda la historia del fútbol español en debutar en la Selección Absoluta, solo superado por un par de meses de juventud por Zubieta, que debutó con 17 años y 294 días.

Pero, en el caso de que Fati marcara en este partido, se convertiría en el jugador más joven de la historia de la Selección Española en sumar con la Absoluta, y batiría el récord de Julen Guerrero, que marcó ante Lituania con la edad de 19 años y cuatro meses. Sumaría ese nuevo hito a los otros dos que ya ha conseguido este año: ser el goleador más precoz de la historia de LaLiga y de la Champions League.

Joachim Löw ha marcado como prioridad el descanso de los jugadores de Bayern y RB Leipzig, con el fin de que puedan descansar tras un intenso final de temporada, por lo que presenta un remozado equipo, aunque solo con tres posibles debutantes: Gosens, el portero Baumann, o Neuhaus, el más joven de los tres, con 23 años.

Pero el jugador más joven de la convocatoria teutona es Kai Havertz, casi fichaje del Chelsea, que con 21 años ya ha disputado siete partidos con la Selección Absoluta Alemana. Debutó en septiembre de 2018 en un amistoso frente a Perú. Marcó su primer gol frente a Argentina en un amistoso disputado en octubre del pasado año.

Los que repiten desde el último enfrentamiento

El último partido que enfrentó a España y Alemania fue un amistoso disputado en Berlín en marzo de 2018, que finalizó con empate a uno y con Lopetegui como seleccionador español. Por la Selección Española, hay siete jugadores en la lista actual que estaban convocados en ese partido, de los que jugaron todos salvo el portero Kepa. De hecho, el gol español fue obra de Rodrigo Moreno, uno de los coincidentes. En el once inicial, figuraban, además del delantero, los jugadores De Gea, Ramos, Carvajal y Thiago. Rodri partió del banquillo en la segunda parte.

Hasta once jugadores de la convocatoria actual de Löw también estuvieron convocados en ese partido amistoso. En el once inicial figuraban Kroos y Draxler. En el banquillo alemán estaban convocados, pero no jugaron, los porteros Trapp y Leno, además de Ginter, Süle, Rudiger, Brandt y Can. Entraron desde el banquillo Sané y Gundogan.

Cuatro supervivientes de la histórica semifinal Alemania vs España

El partido que enfrentó en semifinales del Mundial de Sudáfrica 2010 a ambos países forma parte de la historia del fútbol español. El cabezazo de Puyol clasificó a España para disputar su primera final mundialista.

Kroos y Ramos estuvieron presentes en ese partido. El sevillano fue titular y el alemán se incorporó en el minuto 62. Además de ellos, Busquets jugó todo el partido, en lo que se considera una de sus mejores actuaciones como internacional. Navas estaba en el banquillo de Del Bosque, pero no jugó ese día, previo a la gran intervención que realizó en la final frente a Holanda y a participar en la jugada del gol de Iniesta que valió el título.

Este primer partido de la primera jornada es el tercero en los últimos diez años que enfrenta a dos de las grandes favoritas a la victoria final, donde España se cotiza a 8.50 euros y Alemania a 9 euros en las apuestas de la Liga de las Naciones, para reemplazar a Portugal como ganadora de este original torneo oficial que la UEFA organiza.

Histórico de enfrentamientos España vs Alemania

A pesar de ser dos de las selecciones insignia, el número de partidos que les ha enfrentado no es numeroso. Será el partido 22 en toda la historia que disputen entre sí, con un balance igualmente equilibrado, puesto que los germanos han vencido ochos veces y los españoles siete, por lo que una victoria española igualaría el enfrentamiento histórico. Solo nueve de esos partidos han tenido lugar en competiciones oficiales.

El primer choque se celebró en tierras germanas en el año 1935, con victoria española 1-2, con doblete de Lángara. El partido que disputarán en Stuttgart en la jornada de este jueves promete máxima igualdad.