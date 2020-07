Álex Díez se deja querer por el Tenerife tras dejar el Extremadura

Actualmente hay más rumores que confirmaciones, pero los jugadores quieren labrarse su futuro y Álex Díez ve con buenos ojos seguir su carrera en el Tenerife.

El jugador ha acabado su etapa en el Extremadura, recientemente descendido a la Segunda División B, y podría recalar en el conjunto chicharrero tras la marcha de Luis Pérez.

"Mi representante me ha dicho que existe un interés, pero yo prefiero esperar acontecimientos. Ahora mismo estoy de vacaciones, aunque sé que se trata de un equipo histórico que este año se ha quedado a las puertas del 'play off' de ascenso", señaló el jugador en una entrevista para 'SER'.

Álex Díez confirmó que ya conoce la Isla porque el año pasado la visitó: "Sé que allí se vive bien". Además, el jugador de 24 años conoce a Álvaro Benito, tinerfeño que le ha aconsejado que fiche por el club chicharrero.

El Tenerife no es el único interesado, pero sí el que más. Lo que está claro es que no seguirá en su tierra. "Es una pena no haber podido mantener la categoría. Como extremeño que soy me ha dolido mucho y ojalá el club pronto pueda volver", concluyó.