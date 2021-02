Alexander González denunció un robo en su habitación de hotel

Alexander González dejó el Dinamo y se sumó al Málaga. No dudó en poner rumbo a España para comenzar una nueva aventura.

Pero no todo fue como esperaba. Al llegar a Málaga, contó el futbolista blanquiazul en su Instagram, se quedó en el hotel Ilunion. Mientras, buscaba un lugar en el que vivir.

Dejó el dinero que llevaba en efectivo en la caja fuerte. Su sorpresa fue que, pasado un tiempo, fue a coger cierta cantidad y descubrió que no había nada.

"A partir de este momento comenzó una pesadilla. Tuve que ir a la policía, denunciar, busqué un abogado para que me asesorara. Ambos coinciden en que el hotel debe responder, pero el establecimiento se salva diciendo que deben esperar las investigaciones y resulta que estas no pueden avanzar tanto, ya que el hotel no cuenta con la seguridad óptima para poder colaborar. Las cámaras no muestran quién entró en la habitación y cogió el dinero", relató.

En definitiva, Alexander González explicó que el hotel no le ha dado aún respuesta y el futbolista ha querido dar a conocer su historia. Pidió a sus seguidores y a todo aquel que leyera el relato que comparta la publicación para que el hotel le devuelva el dinero desaparecido.