Alexander, indignado con el hotel por el robo: "No hablamos de 200 euros"

Alexander González participó en el programa 'Área Malaguista' de '101TV' y fue cuestionado sobre el robo que sufrió en el hotel en el que se alojaba. El venezolano ahondó sobre el suceso y mostró su indignación.

"Quería hablar con alguien, con el gerente o la persona encargada y el recepcionista tuvo muy poca receptividad. El gerente se fue y yo dije que no estábamos hablando de 200 euros, que era mucho más dinero", comenzó relatando el lateral.

Alexander aseguró que únicamente pretendía encontrar una solución lo antes posible: "Quería hablar con alguien para que vieran las cámaras o que buscaran una solución. Me mandaron a la Policía, he ido un par de veces a expresar todo lo que me ha sucedido y están investigando. La gerente me contactó, me dijo que iban a esperar a ver qué decía la Policía".

"Me han dicho que el caso ha pasado al juzgado. Yo quería que el hotel me diera una solución concreta, después contacté con ellos de nuevo y me dijeron que iban a esperar al juzgado. Es una pena. Han sido cinco chicas las que han pasado a limpiar, cosa que jamás vi", continuó con su explicación.

Para terminar, reiteró su indignación y agradeció el apoyo recibido: "Me he indignado un montón. Ellos seguirán trabajando y yo me quedaré sin el dinero que es mío. He tenido mucho apoyo de las personas de aquí. Aquí hay muchísimas buenas personas. Y no digo que las personas del hotel no lo sean, pero tienen que llevar el peso de la situación. Se lavan un poco las manos".